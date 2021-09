మెగా హీరో సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్ హీరోగా తెర‌కెక్కిన సినిమా ‘రిపబ్లిక్’. దేవాకట్టా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 1న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ ఇప్పటికి ఆస్పత్రి చికిత్స పొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. సాయి పూర్తిగా కోలుకోకనప్పటికీ ముందుగా అనుకున్న తేదీ అక్టోబర్‌ 1న ‘రిపబ్లిక్‌’ మూవీని విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ నిర్ణయించారు. రేపు(శుక్రవారం) ఈ మూవీ విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో నేడు స్పెషల్‌ షో చూసిన పలువురు సినీ హీరోలు రిపబ్లిక్‌పై తమ రివ్వూను ప్రకటిస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీ చూసిన నాని ‘డైరెక్టర్‌ దేవాక‌ట్టా మ‌ళ్లీ ఫామ్‌లోకి వ‌చ్చారు’ అంటూ తన స్పందనను తెలిపాడు.

అలాగే టాలీవుడ్ పాప్ సింగ‌ర్ స్మిత సైతం రిప‌బ్లిక్ సినిమాపై త‌న అభిప్రాయాన్ని వెల్ల‌డించారు. ‘రిప‌బ్లిక్ సినిమా రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతీ ఒక్కరూ అనుభవించాల్సిన ప్రయాణమం. సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ కెరీర్‌లో బెస్ట్ సినిమా అవుతుంది. రిప‌బ్లిక్‌ దేవాక‌ట్టా కొత్త ప్ర‌స్థానం. నిన్న రాత్రి సినిమా చూసిన త‌ర్వాత మైండ్ బ్లోయింగ్‌గా అనిపించింది. మీ స్పంద‌న‌ వినాల‌ని ఎదురుచూస్తున్నాను’ అంటూ ఆమె ట్వీట్ చేశారు. జీ స్టూడియోస్, జెబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై జె భగవాన్, జె పుల్లారావు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈచిత్రంలో హీరోయిన్‌గా ఐశ్వర్య రాజేష్‌ నటించింది. పొలిటికల్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ మూవీలో జగపతి బాబు, రమ్య కృష్ణ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో నటించారు. మణిశర్మ సంగీతం అందించారు.

Republic is @devakatta s new Prasthanam. I’m just mind blown at what I saw last night🙏🏼 @IamSaiDharamTej best ever. #Republic is beyond politics & a journey everyone needs to experience. I’m hungover & waiting to hear frm you all. @aishu_dil 🙇‍♀️ @meramyakrishnan 🙏🏼@IamJagguBhai 🙏🏼 pic.twitter.com/JQdI3pYVo3

— Smita (@smitapop) September 30, 2021