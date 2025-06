బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్‌ ఇటీవలే హౌస్‌ఫుల్‌-5 మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. హౌస్‌ఫుల్‌ సూపర్ హిట్‌ సిరీస్‌లో వచ్చిన ఐదో చిత్రం ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ జూన్ 6న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో నటించిన అక్షయ్‌ కుమార్‌ ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. తన మూవీకి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి తానే స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. అయితే ఎవరూ గుర్తు పట్టకుండా ముఖానికి మాస్క్ ధరించి థియేటర్‌ వద్దకు వెళ్లాడు.

ఈ విషయాన్ని తానే స్వయంగా ఇన్‌స్టాలో పంచుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ రోజు నేను కిల్లర్ మాస్క్ ధరించి బాంద్రాలో హౌస్‌ఫుల్ 5 థియేటర్ నుంచి బయటికి వస్తున్న వారిని ఇంటర్వ్యూ చేశా. ఈ అనుభవం చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. అయితే అక్షయ్‌ కుమార్‌ను ఏ ఒక్క అభిమాని కూడా గుర్తు పట్టకపోవడం విశేషం. ఇది చూసిన నెటిజన్స్‌ ఇలా చేయడం అక్షయ్‌కి మాత్రమే సాధ్యమని అంటున్నారు.

కాగా.. జూన్ 6న విడుదలైన హౌస్‌ఫుల్‌-5 మూవీ దేశీయ బాక్సాఫీస్ అదిరిపోయే కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా విడుదలైన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ. 50 కోట్ల మార్కును దాటేసింది. తొలిరోజు రూ. 24 కోట్లు రాబట్టిన ఈ మూవీ..రెండో రోజున దాదాపు రూ. 30 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమాకు తరుణ్ మన్సుఖాని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో రితేష్ దేశ్‌ముఖ్, అభిషేక్ బచ్చన్, ఫర్దీన్ ఖాన్, నానా పటేకర్, జాకీ ష్రాఫ్, జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.



Whaaat this is so funny. He is so cute and funny 😍



How could the people there not notice? I knew @akshaykumar sir by his walk, voice, physical structure, clothes, bracelet on his wrist and even his smell. I wish the people there knew how lucky they were 😱🥹#AkshayKumar : "… pic.twitter.com/tkkiPAE9Ej

— Emine Gelinci ʰᵒᵘˢᵉᶠᵘˡˡ⁵ 🧡🔥 Forever Akkian (@Akkian_Emine87) June 8, 2025