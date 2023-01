‘సూరారై పోట్రు’(తెలుగులో ఆకాశమే హద్దురా) చిత్రంతో జాతీయ నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యలయాళ భామ అపర్ణా బాలమురళీ. తమిళ స్టార్‌ హీరో​ సూర్య హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో అపర్ణా కథానాయికగా చేసింది. ఇందులో ఆమె తన అద్భుతన నటనకు గానూ ఆమెను నేషనల్‌ అవార్డు వరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఓ ఈవెంట్‌లో అపర్ణాకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.

తన కొత్త మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో ఓ విద్యార్థి ఆమెతో అనుచితంగా ప్రవర్తించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే... అపర్ణ నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ తన్కమ్‌ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం మూవీ ప్రమోషన్స్‌తో బిజీగా ఉంది. ఇందులో భాగంగా కేరళలోని ఓ కాలేజీలో తన్కమ్‌ మూవీ టీం సందడి చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో మూవీ దర్శకుడు, హీరో వినీత్‌ శ్రీనివాసన్‌తో పాటు అపర్ణా పాల్గొంది.

స్టేజ్‌పై కూర్చున్ను అపర్ణా దగ్గరి సడెన్‌గా ఓ విద్యార్థి వచ్చి ఆమె చేయి పట్టుకుని విష్‌ చేశాడు. అంతేకాదు ఓ ఫొటో కావాలని, తనని నిలుచోవాలంటే బలవంతం చేశాడు. చేసేది ఏం లేక అపర్ణ నిలబడగానికి ఆ యువకుడు ఆమె భుజంపై చేయి వేశాడు. దాంతో సదరు విద్యార్థి తిరుకు షాక్‌ అయిన అపర్ణా అతడి నుంచి వెంటనే దూరంగా జరిగింది. దీంతో ఆ యువకుడిపై ఆమె అసహనం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో సారీ చెప్పి సదరు విద్యార్థి స్టేజ్‌ దిగి వెళ్లిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

A college student misbehaved with actress Aparna Balamurali during the promotion function of Thangam movie. @Vineeth_Sree I'm surprised about your silence 🙏 What the hell #Thankam film crew doing there.

@Aparnabala2 #AparnaBalamurali pic.twitter.com/icGvn4wVS8

— Mollywood Exclusive (@Mollywoodfilms) January 18, 2023