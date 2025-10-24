 శ్రీనువైట్ల కొత్త సినిమా.. హీరో ఎవరంటే.. | Srinu Vaitla Plan To New Film With Sharwanand | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీనువైట్ల కొత్త సినిమా.. హీరో ఎవరంటే..

Oct 24 2025 12:07 PM | Updated on Oct 24 2025 12:07 PM

Srinu Vaitla Plan To New Film With Sharwanand

 ఈ మధ్యకాలంలో శ్రీను వైట్లకు సరైన హిట్‌ అయితే లేదు.  ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చివరి చిత్రం ‘విశ్వం’ (2024) బాక్సాఫీస్‌ వద్ద దారుణంగా బోల్తా పడింది. దీంతో ఆయన కాస్త సమయం తీసుకొని.. ఇప్పుడు మరో కొత్త కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో శర్వా హీరోగా నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇప్పటికీ శర్వాకి శ్రీను వైట్ల కథ వినిపించారట. శ్రీను వైట్ల మార్క్‌తో సాగే ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ సినిమా కథ శర్వానంద్‌కు నచ్చిందని సమాచారం. దీంతో ఈ సినిమాకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చారట శర్వా. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుగుతున్నాయని భోగట్టా. 

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ ఈ సినిమా నిర్మించనున్నారని, త్వరలోనే ఈ సినిమా గురించిన అధికారిక ప్రకటన రానుందని ఫిల్మ్‌నగర్‌ టాక్‌. మరోవైపు ప్రస్తుతం ‘భోగి’, ‘బైకర్‌’ సినిమాల చిత్రీకరణలతో శర్వానంద్‌ బిజీగా ఉన్నారు. అలాగే శర్వానంద్‌ హీరోగా నటించిన కంప్లీట్‌ లవ్‌ అండ్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ సినిమా ‘నారి నారి నడుమ మురారి’ సంక్రాంతి రిలీజ్‌కు ముస్తాబవుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

గులాబీలా అనన్య నాగళ్ల.. పింక్ చీరలో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

‘బైసన్’ మూవీ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 3

వైభవంగా నేతకాని ‘దీపావళి బతుకమ్మ’ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

నిర్లక్ష్యంతో బతుకులు బుగ్గి.. కర్నూలులో ఘోర ప్రమాదం (చిత్రాలు)
photo 5

మేం.. గురిపెడితే.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Father Buys Bike To Daughter 1
Video_icon

కూతురికి ప్రేమతో..
150 Variety Recipes For A New Son-in-Law At Wanaparthy 2
Video_icon

కొత్త అల్లునికి 150 రకాల వంటలు
Shocking Facts About V Kaveri Travels Bus 3
Video_icon

ఓవర్ స్పీడ్.. రూ. 23,000 చలాన్లు.. బయటపడ్డ ట్రావెల్స్ బండారం
Pooja Hegde Special Song In Allu Arjun Movie 4
Video_icon

పూజా హెగ్దే కోసం ట్రై చేస్తున్న బన్నీ.. దానికోసమేనా..?
Geetha Arts Special Video For Prabhas Birthday 5
Video_icon

ప్రభాస్ కోసం గీతా ఆర్ట్స్ స్పెషల్ వీడియో.. దద్దరిల్లిన సోషల్ మీడియా
Advertisement
 