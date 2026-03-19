Siddu Jonnalagadda: సిద్ధు కొత్త సినిమా ప్రకటన.. డైరెక్టర్ ఎవరంటే?

Mar 19 2026 4:11 PM | Updated on Mar 19 2026 4:54 PM

టాలీవుడ్ హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ గతేడాది రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌ తెలుసు కదా మూవీతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. నీరజ కోన దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. ఈ సినిమాలో రాశీ ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇక కొత్త ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు ఏ ప్రాజెక్ట్‌ అనౌన్స్ చేయలేదు మన యంగ్ హీరో.

తాజాగా ఇవాళ ఉగాది సందర్భంగా తన నెక్ట్స్‌ ప్రాజెక్ట్‌ అఫీషియల్‌ అనౌన్స్ చేశారు. కొత్త చిత్రానికి సంబంధించి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ ఈ మూవీకి అనిల్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్‌కు నిర్మాత సూర్య దేవర నాగవంశీ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్‌ ఫోర్ సినిమాలు బ్యానర్సపై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఏప్రిల్ నుంచి ప్రారంభం కానుందని వెల్లడించారు.  

Related News By Category

    Related News By Tags

      Photos

      View all
      photo 1

      గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)
      photo 2

      శ్రీశైలంలో రమణీయంగా రథోత్సవం పులకించిన భక్తులు (ఫొటోలు)
      photo 3

      గద్దర్‌ అవార్డ్స్ అందుకున్న విజేతలు (ఫొటోలు)
      photo 4

      అట్టహాసంగా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
      photo 5

      పేరేంట్స్‌గా మాకు గర్వకారణం.. కుమారుడి ఈవెంట్‌లో శివబాలాజీ దంపతులు (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Deputy CM Speech On Telangana Budget 2026-27 1
      Video_icon

      అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పై భట్టి స్పీచ్
      BRS MLAs Fires on Congress Govt Over Budget 2026-27 2
      Video_icon

      బడ్జెట్ అంతా డొల్లే కాంగ్రెస్ పై BRS ఎమ్మెల్యేల ఫైర్
      Wife's Illegal Affair Killed Husband In Nandyal District 3
      Video_icon

      చీకు చింత లేని సంసారంలో చిచ్చు.. CI బయటపెట్టిన సంచలన విషయాలు
      Jada Sravan Exposed CM Chandrababu's Assets and Scams 4
      Video_icon

      తినేది పెరుగన్నం నిమ్మకాయ బద్ద ఆస్తులు మాత్రం 20 లక్షల కోట్లు.. శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు
      Bhatti Vikramarka Presents Telangana Budget 5
      Video_icon

      Telangana Budget: రూ. 3.24 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఏ శాఖకు ఎంతంటే..!
