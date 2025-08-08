ఫుల్‌ కామెడీ

మౌళి తనూజ్, శివానీ నగరం లీడ్ రోల్స్లో నటించిన చిత్రం ‘లిటిల్ హార్ట్స్’. సాయి మార్తాండ్ దర్శకత్వంలో ఆదిత్య హాసన్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాని నిర్మాతలు బన్నీ వాసు, వంశీ నందిపాటి సెప్టెంబర్ 12న విడుదల చేస్తున్నారు. సింజిత్ యెర్రమల్లి సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా నుంచి ‘రాజా గాడికి...’ అంటూ సాగే సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ని నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా బన్నీ వాసు మాట్లాడుతూ– ‘‘లిటిల్ హార్ట్స్’ చూస్తున్నంత సేపూ ఎంజాయ్ చేశాను. థియేటర్స్లో ప్రేక్షకులు సీట్ల మీద నుంచి కింద పడేలా బాగా నవ్వుకుంటారు. ఈ సినిమాను కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఫ్రీ షోస్ వేయాలనుకుంటున్నాం’’ అని తెలిపారు. ‘‘లిటిల్ హార్ట్స్’ కథను తొలుత మౌళి నమ్మాడు. మౌళి మీద నమ్మకంతో ఆదిత్య హాసన్గారు నమ్మారు.
అలా ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకుడిగా మారాను’’ అన్నారు సాయి మార్తాండ్. ‘‘2 గంటలు ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అవుతారు’’ అని ఆదిత్య హాసన్ చెప్పారు. ‘‘బన్నీ వాసుగారు తన బ్యానర్ నుంచి తీసుకొస్తున్న ఫస్ట్ మూవీ ఇది’’ అన్నారు వంశీ నందిపాటి. ‘‘అంబాజీపేట మ్యారేజీ బ్యాండు’ మూవీ తర్వాత మంచి సబ్జెక్ట్ కోసం వేచి చూడగా ‘లిటిల్ హార్ట్స్’లో మంచి పాత్ర దక్కింది’’ అన్నారు శివానీ. ‘‘పూర్తి వినోదాత్మక చిత్రమిది’’ అని మౌళి తనూజ్ చెప్పారు.