కమెడియన్‌ ‘వెన్నెల’ కిశోర్‌ హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం ‘చారి 111’. సంయుక్తా విశ్వనాథన్‌ హీరోయిన్‌గా, మురళీ శర్మ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. టీజీ కీర్తీకుమార్‌ దర్శకత్వంలో అదితీ సోనీ నిర్మించిన ఈ చిత్రం మార్చి 1న విడుదలవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలై టీజర్‌, ట్రైలర్‌ని ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. దానికి తోడు సినిమా ప్రమోష​న్స్‌ కూడా గట్టిగా చేయడంతో ‘చారి 111’పై హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది.

ఫస్ట్‌ రివ్యూ ఇచ్చేసిన మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌

మరికొద్ది గంటల్లో(మార్చి 1) చారి 111 ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ మూవీ గురించి మ్యాజిక్‌ డైరెక్టర్‌ సైమన్‌ ఆసక్తికరమైన ట్వీట్‌ చేశాడు. సినిమా మొత్తం చూసి..తన ఎక్స్‌ వేదికగా తన రివ్యూ ఇచ్చేశాడు. `లాక్‌ అయ్యింది, లోడ్‌ అయ్యింది, ఫైర్‌ అయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇది కచ్చితంగా అదిరిపోయే వినోదాన్ని పంచే మూవీగా ఆడియెన్స్ ముందుకొస్తుంది. వెన్నెల కిషోర్‌ ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్‌ చేసేలా బీజీఎం, మ్యూజిక్‌ ఉంది`అని సైమన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

#Chaari111 - locked , loaded and ready to fireeee ! Had a blast scoring music for this one !! A sureshot entertainer on its way !!! #Vennelakishore fans Podra BGM uh !! 🔥🔥🔥💥💥💥💯💯💯

