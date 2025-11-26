 విజయ్ దేవరకొండ 'వీడీ14'.. విలన్‌ పాత్రలో హాలీవుడ్‌ యాక్టర్! | The Mummy villain Arnold Vosloo shoots for Vijay Devarakonda film | Sakshi
Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ 'వీడీ14'.. విలన్‌ పాత్రలో హాలీవుడ్‌ యాక్టర్!

Nov 26 2025 6:52 PM | Updated on Nov 26 2025 6:52 PM

The Mummy villain Arnold Vosloo shoots for Vijay Devarakonda film

టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఏడాది కింగ్డమ్తో ప్రేక్షకులనుముందుకొచ్చారు. గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన స్పై యాక్షన్‌ డ్రామా జూలైలో థియేటర్లలో విడుదలైంది. అభిమానుల భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన చిత్రం బాక్సాఫీస్ నిరాశపరిచింది. భారీ హైప్ఉన్నప్పటికీ కలెక్షన్స్ రాబట్టడంలో విఫలమైంది.

మూవీ తర్వాత విజయ్ మరోసారి రాహుల్ సాంకృత్యాన్తో జతకట్టారు. టాక్సీవాలా కాంబో మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మూవీకి వీడీ14 అనే వర్కింగ్ టైటిల్ ఖరారు చేశారు. చిత్రాన్ని పీరియాడిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో నిర్మిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే వీడీ14 మూవీకి సంబంధించి టాక్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ప్రముఖ హాలీవుడ్ యాక్టర్, మమ్మీ విలన్ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ వీడీ14లో నటించనున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇటీవలే మూవీ సెట్స్లో వినోద్ సాగర్తో కలిసి ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ కనిపించడం వార్తలకు మరింత బలం చేకూరుస్తోంది. హాలీవుడ్యాక్టర్ఎంట్రీతో ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. పీరియాడికల్ డ్రామాలో ది మమ్మీ స్టార్ రోల్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

స్టోరీ 1854 నాటి బ్రిటీష్ కాలం నేపథ్యంలో వస్తోన్న కథ కావడంతో వోస్లూ ఆంగ్ల అధికారి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మూవీలో ఆర్నాల్డ్ విలన్ పాత్ర చేయనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో ఆర్నాల్డ్పాత్ర ఏంటనేది ఫుల్ క్లారిటీ రావాలంటే మరికొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే. కాగా.. గతంలో లైగర్మూవీలో మాజీ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మైక్ టైసన్ పాత్రలో ఆర్నాల్డ్ కనిపించారు. మూవీతో రెండోసారి విజయ్ దేవరకొండ సినిమాలో మమ్మీ విలన్కనిపించనున్నారు.

 

