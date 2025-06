ఇంట్లో పెళ్లంటే ఆ సందడే వేరుంటుంది. పనులన్నీ ఒక ఎత్తయితే ఒక్కో కార్యక్రమానికి ఒక్కో రకంగా రెడీ కావడం మరో ఎత్తు. సెలబ్రిటీలు తమ ఇంట జరిగే ఫంక్షన్స్‌లో మరింత స్పెషల్‌గా కనిపించేలా జాగ్రత్తపడతారు. అందరికంటే భిన్నంగా, గ్రాండ్‌గా రెడీ అవ్వాలని తహతహలాడతారు. కానీ అక్కినేని ఇంట్లో మాత్రం అందరూ సింప్లిసిటీ, సాంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అఖిల్‌- జైనబ్‌ వివాహంలో నాగార్జున (Nagarjuna Akkineni)-అమల, నాగచైతన్య- శోభిత ధూళిపాళ ట్రెడిషనల్‌గా రెడీ అయ్యారు.

శోభితను పట్టించుకోని మహేశ్‌?

అయితే రిసెప్షన్‌లో మాత్రం అందరూ ఎవరి టేస్ట్‌కు తగ్గట్లుగా వారు గ్రాండ్‌గానే కనిపించారు. ఈ వేడుకకకు మహేశ్‌బాబు సహా పలువురు సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. మహేశ్‌ మాత్రం సాదాసీదాగా టీషర్ట్‌తో వచ్చేశాడు. అయితే రిసెప్షన్‌ వేడుకలో మహేశ్‌ (Mahesh Babu).. చై-శోభితను పలకరించకుండా ముందుకుసాగిపోయిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు.. మహేశ్‌కు సమంత మంచి స్నేహితురాలు అని, ఆమె స్థానంలోకి వచ్చిన శోభిత (Sobhita Dhulipala)తో మాట్లాడటం ఇష్టం లేకే వారిని చూసీచూడనట్లు వెళ్లిపోయాడని ఎవరికి తోచినట్లు వారు కథలు అల్లేశారు.

వీడియోతో క్లారిటీ

కానీ, అసలు విషయమేంటనేది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. అఖిల్‌ రిసెప్షన్‌కు సంబంధించి తాజాగా మరో వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. అందులో మహేశ్‌ సతీమణి నమ్రత, సితార.. చై దంపతుల్ని ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అనంతరం మహేశ్‌ కూడా.. చైకి షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇచ్చి హత్తుకున్నాడు. అనంతరం శోభితను కూడా నవ్వుతూ పలకరించి షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇచ్చాడు. శోభితపై మహేశ్‌ ద్వేషం పెంచుకున్నాడని కామెంట్లు చేసినవారికి ఈ వీడియో చెంపపెట్టు అని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

పెళ్లి- విడాకులు

కాగా అఖిల్‌- జైనబ్‌.. జూన్‌ 6న పెళ్లి చేసుకున్నారు. జూన్‌ 8న వీరి రిసెప్షన్‌ జరిగింది. నాగచైతన్య విషయానికి వస్తే వీరిది ప్రేమ వివాహం. ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో 2017లో వీరి పెళ్లి జరిగింది. కలకాలం కలిసుంటారనుకుంటే నాలుగేళ్లకే విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం చై.. గతేడాది డిసెంబర్‌లో శోభితను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అటు సామ్‌ కూడా దర్శకుడు రాజ్‌ నిడిమోరుతో ప్రేమలో ఉన్నట్లు రూమర్స్‌ వస్తున్నాయి.

The adorable glimpse of Yuvasamrat @chay_akkineni & #Sobhita garu shares the warm greetings with Superstar @urstrulyMahesh and #Namratha garu ✨



A charming moment at #AkhilZainabReception ❤️#NagaChaitanya #Dhullakotteyala #NC24 pic.twitter.com/LSsmzcZnLw

— Naga Chaitanya FC (@ChayAkkineni_FC) June 17, 2025