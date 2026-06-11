చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఈ వారంలో కూడా థియేటర్లలో పెద్ది హవా కొనసాగుతోంది. ఇక శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలు కొత్త సినిమాల సందడి షురూ అవుతుంది. ఈ నెల 12న ఫ్రైడే రోజున చిన్న సినిమాలు థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాయి. సింగ్ గీతం, భారత భాగ్య విధాత, పోలీస్ కంప్లైంట్, కొత్త మలుపు లాంటి సినిమా బాక్సాఫీస్ బరిలో నిలవనున్నాయి. వీటితో పాటు డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇక ఈ శుక్రవారం ఓటీటీల విషయానికొస్తే సూర్య కరుప్పు(తెలుగులో వీరభద్రుడు)పై ఆసక్తి నెలకొంది. భూత్ బంగ్లా లాంటి బాలీవుడ్ మూవీపై కూడా ఆడియన్స్లో క్రేజ్ ఉంది. వీటితో రమణి కల్యాణం అనే తెలుగు సినిమా సైతం ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది. అంతేకాకుండా పలు వెబ్ సిరీస్లు కూడా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేస్తున్నాయి. బాలీవుడ్తో పాటు హాలీవుడ్ నుంచి సినిమాలతో పాటు పలు ఆసక్తికర వెబ్ సిరీస్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఏయే సినిమా ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు ఓ లుక్కేయండి.
నెట్ఫ్లిక్స్
- భూత్ బంగ్లా (హిందీ సినిమా) - జూన్ 12
- ఐ యామ్ ఫ్రాంకెల్డా (స్పానిష్ మూవీ) - జూన్ 12
- ది పాలిగమిస్ట్(వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 12
- అవుట్ లాస్ట్ ది జంగిల్-(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 12
- ది రెస్ట్ ఈజ్ ఫుట్బాల్- సీజన్ 1(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 12
అమెజాన్ ప్రైమ్
- రాఖ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూన్ 12
- కరుప్పు/ వీరభద్రుడు (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా)- జూన్ 12
- విజిల్(హాలీవుడ్ మూవీ)- జూన్ 12
- డాగ్51(ఫ్రెంచ్ సినిమా)- జూన్ 12
- ఓవర్ యువర్ డెడ్ బాడీ(హాలీవుడ్ మూవీ)- జూన్ 12
- ఎవరీ ఇయర్ ఆఫ్టర్(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 12
జియో హాట్స్టార్
- ద్రిదమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 12
- అలైస్ అండ్ స్టీవ్- సీజన్ 1(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 12
- బిలో డెక్ మెడిటెరియన్-సీజన్ 11(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 12
ఆహా
- ష్ సీజన్ 3 (తెలుగు సిరీస్) - జూన్ 12
జీ5
- మై హూ నా (హిందీ రియాలిటీ షో) - జూన్ 12
- తార్ఖతా (బెంగాలీ సిరీస్) - జూన్ 12
లయన్స్ గేట్ ప్లే
- షెల్టర్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 12
- విక్కీ క్రిస్టీ బార్సిలోనా (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూన్ 12
సన్ నెక్ట్స్
- రమణి కల్యాణం(తెలుగు సినిమా)- జూన్ 12
హెబీవో మ్యాక్స్
- దె విల్ కిల్ యూ(హాలీవుడ్ మూవీ)- జూన్ 12