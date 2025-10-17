 నడవలేని స్థితిలో ఒకప్పటి చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌.. రాఘవతో ఫోటో | Raghava Lawrence Helps Former Child Artist Ravi Rathod Overcome Alcohol Addiction | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Raghava Lawrence: అప్పుడు విద్యాదాత.. ఇప్పుడు ప్రాణదాతగా లారెన్స్‌.. మందు మానిపించి మరీ!

Oct 17 2025 11:22 AM | Updated on Oct 17 2025 11:34 AM

Child Artist Ravi Rathod Shares his Photo with Raghava Lawrence

ఊహ తెలియని వయసులో కెమెరా ముందు చురుకుగా యాక్ట్‌ చేశాడు. దాదాపు 25కి పైగా సినిమాలు చేశాడు. కానీ, విక్రమార్కుడు సినిమా చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గానే అందరికీ ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయాడు. అతడే రవి రాథోడ్‌ (Ravi Rathod).. అతడి టాలెంట్‌ చూసిన రాఘవ.. ముందుగా పిల్లాడికి మంచి చదువు అవసరం అని భావించాడు. రవిని దత్తత తీసుకుని పెద్ద స్కూల్‌లో చేర్పించాడు. కానీ అతడికి చదువు అబ్బలేదు. అసలు చదవాలన్న ఆస​‍క్తే లేకపోవడంతో లారెన్స్‌కు ఒక్క మాటైనా చెప్పకుండా స్కూలు మానేశాడు.

తాగుడుకు బానిస
తర్వాతికాలంలో చిన్నాచితకా పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తూ వస్తున్నాడు. మద్యానికి బానిసై మందు తాగకపోతే బతకను అనే స్టేజీకి దిగజారిపోయాడు. అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి. కిడ్నీలో రాళ్లు చేరి.. సరిగా నడవలేని స్థితికి చేరుకున్నాడు. అతడి పరిస్థితి తెలుసుకున్న రాఘవ లారెన్స్‌ (Raghava Lawrence)కు గుండె తరుక్కుపోయింది. రవిని ఒక్కసారి కలవమని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా కోరాడు.

రాఘవతో రవి రాథోడ్‌
దీంతో రవి రాథోడ్‌.. చెన్నై వెళ్లి లారెన్స్‌ను కలిశాడు. మద్యానికి బానిసైన విషయం తెలిసి రాథోడ్‌పై కోప్పడ్డాడు. తన మంచి కోరుతున్న లారెన్స్‌ కోసం.. జీవితంలో మళ్లీ మందు ముట్టనని మాటిచ్చాడు. ఆయన ఇచ్చిన డబ్బుతో తనకంటూ ఓ ఫోన్‌ కొనుక్కుని ఆరోగ్యంపై ఫోకస్‌ చేశాడు. తాజాగా అతడు లారెన్స్‌తో కలిసి దిగిన ఫోటో షేర్‌ చేశాడు. ఇది చూసిన జనాలు.. రాఘవ మంచి మనసును మరోసారి మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఇతడి ఆస్పత్రి బిల్లులు కూడా లారెన్సే చూసుకోవడం విశేషం!

 

 

చదవండి: డ్యూడ్‌ X రివ్యూ: టాక్‌ ఎలా ఉందంటే?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కొత్తింట్లో అడుగుపెట్టిన యాంకర్‌ లాస్య (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీనిధి.. ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుసు కదా! (ఫోటోలు)
photo 3

ఆహా ఏమి రుచి..నోరూరించే వివిధ రకాల వంటకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

కిరణ్ అబ్బవరం ‘K-ర్యాంప్’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆసియా కప్ హీరో తిలక్ వర్మకు చిరంజీవి సత్కారం (ఫొటోలు)

Video

View all
AP Power Contract Employees Warning To Chandrababu Govt 1
Video_icon

మరోసారి చర్చలు.. తాడో పేడో తేలాల్సిందే..
Maoist Leader Ashanna Emotional Video Before Surrender 2
Video_icon

లొంగిపోయే ముందు ఆశన్న భావోద్వేగ వీడియో
CCTV Incident Madhuranagar Hyderabad 3
Video_icon

బాత్రూంలో సీక్రెట్ కెమెరా.. మహిళ స్నానం చేస్తుండగా..
Man Missed In Palamaner Waterfall At Chittoor District 4
Video_icon

కళ్యాణరేవు జలపాతంలో యువకుడు గల్లంతు
Gold Prices Hit All Time Record High 5
Video_icon

బ్రేకుల్లేకుండా పెరుగుతున్న బంగారం
Advertisement
 