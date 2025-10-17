 ఆహా ఏమి రుచి..నోరూరించే వివిధ రకాల వంటకాలు (ఫొటోలు) | Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos | Sakshi
ఆహా ఏమి రుచి..నోరూరించే వివిధ రకాల వంటకాలు (ఫొటోలు)

Oct 17 2025 8:51 AM | Updated on Oct 17 2025 8:51 AM

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos1
1/20

హైదరాబాద్ : నోరూరించే వివిధ రకాల వంటకాలకు నగరం వేదికైంది.. పాకశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం పొందిన పలువురు చెఫ్‌లు వివిధ ప్రాంతాల వంటకాలతో ఆకట్టుకున్నారు.

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos2
2/20

అంతర్జాతీయ చెఫ్స్‌ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నగరంలోని సనత్‌నగర్‌లో అగ్రోమెచ్‌ స్టూడియో తెలంగాణ, ఆంధ్ర చెఫ్‌ల వంటకాలకు గురువారం వేదికైంది.

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos3
3/20

అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమం చెఫ్‌ల ఐక్యత, వారసత్వ కళ, పాకశా్రస్తానికి వేదికగా నిలిచింది.

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos4
4/20

తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన చెఫ్‌లు కేవలం వేడుక జరుపుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా, ఒకరికొకరు కనెక్ట్‌ అవ్వడానికి, మెరుగైన భవిష్యత్తుకు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos5
5/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos6
6/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos7
7/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos8
8/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos9
9/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos10
10/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos11
11/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos12
12/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos13
13/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos14
14/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos15
15/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos16
16/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos17
17/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos18
18/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos19
19/20

Mouth Watering Dishes In Hyderabad Photos20
20/20

Dishes Dishes programs Hyderabad photo gallery
