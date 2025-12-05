 భరణికి అన్యాయం! కనిపెట్టేసిన తనూజ | Bigg Boss 9 Telugu: Buzz, Pawan Kalyan Padala Won Ticket to Finale | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss 9 Telugu: రీతూ విజయం.. భరణికి అన్యాయం!

Dec 5 2025 8:47 AM | Updated on Dec 5 2025 9:00 AM

Bigg Boss 9 Telugu: Buzz, Pawan Kalyan Padala Won Ticket to Finale

టికెట్‌ టు ఫినాలే రేస్‌లో ఒక్కొక్కరూ అవుట్‌ అవుతూ రాగా చివరకు భరణి, సుమన్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌, ఇమ్మాన్యుయేల్‌, రీతూ మిగిలారు. మరి వీరిలో ఎవరు గేమ్స్‌లో పాల్గొన్నారు. ఎవరు గెలిచారు? ఎవరు ఓడారు? అనేది గురువారం (డిసెంబర్‌ 4వ) ఎపిసోడ్‌ హైలైట్స్‌లో చూసేద్దాం..

కల్యాణ్‌ విన్నర్‌
మొదటగా కలర్‌ గేమ్‌ ఛాలెంజ్‌లో భరణి, రీతూ, కల్యాణ్‌ ఆడారు. ఈ ఆటలో రీతూ గెలిచింది. అయితే రీతూ పూసిన పసుపు కలర్‌ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తనూజ.. రెడ్‌ కలర్‌ ఎక్కువగా ఉదంటూ కల్యాణ్‌ను విన్నర్‌గా ప్రకటించింది. అతడు తన ప్రత్యర్థిగా సుమన్‌ను ఎంచుకున్నాడు. వీరికి వస్తువులు పగలగొట్టే గేమ్‌ ఇచ్చారు. త్రాసులో ఎవరి వస్తువులు ఎక్కువ బరువుంటే వారే గెలిచినట్లు! 

టార్గెట్‌ భరణి
ఈ ఆటలో కల్యాణ్‌ గెలవడంతో సుమన్‌ రేసు నుంచి అవుట్‌ అయ్యాడు. ఇమ్మూ, రీతూ, కల్యాణ్‌.. కలిసి భరణిని టార్గెట్‌ చేశారు. ఇమ్మూ, కల్యాణ్‌.. రీతూను గెలిపించి.. ఆమె భరణితో పోటీపడేలా ప్లాన్‌ చేశారు. వీళ్ల ప్లాన్‌ తిప్పికొట్టేందుకు బిగ్‌బాస్‌ బ్యాలెన్స్‌ గేమ్‌ ఇచ్చాడు. అయినా బిగ్‌బాస్‌నే బురిడీ కొట్టించారిద్దరూ. ఈ గేమ్‌లో కల్యాణ్‌, ఇమ్మూ, రీతూ స్టిక్స్‌ పట్టుకుంటే దానిపై హౌస్‌మేట్స్‌ కాయిన్స్‌ పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

ఫస్ట్‌ ఫైనలిస్ట్‌ అతడేనా?
ఇమ్మూ, కల్యాణ్‌ ముందుగా అనుకున్నట్లుగానే ఓడిపోవడంతో రీతూ గెలిచింది. రీతూ.. భరణిని ప్రత్యర్థిగా ఎంచుకుంది. వీరికి ట్రయాంగిల్‌- స్క్వేర్‌ అంటూ ఓ గేమ్‌ పెట్టారు. సంజనా సంచాలకురాలిగా వ్యవహరించింది. ఈ గేమ్‌లో రీతూ గెలిచింది. అయితే తనూజ మాత్రం.. రీతూ పెట్టిన ఓ ట్రయాంగిల్‌ సరిగా లేదని చెప్తుండగా ఎపిసోడ్‌ ముగిసింది. అదే నిజమైతే భరణికి అన్యాయం జరిగినట్లే!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖ చేరుకున్న భారత్‌, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు క్రికెట్ ఫ్యాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

ఎరుపెక్కిన ఇంద్రకీలాద్రి..వైభవంగా కలశజ్యోతుల ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

భారత్‌లో పుతిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

కలర్‌ఫుల్ శారీలో సమంత ఫ్రెండ్‌ శిల్పా రెడ్డి అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవంలో తేజ సజ్జా, మీనాక్షి చౌదరి సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Pothina Mahesh Fires On Pawan Kalyan Over Bhavanipuram House Demolition 1
Video_icon

కారు పైకి ఎక్కి హంగామా చేసావే.. ఇప్పుడు ఎందుకు నోరు మూసుకొని ఉన్నావ్
Thopudurthi Prakash Reddy Comments On TDP Paritala Sunitha 2
Video_icon

హత్యా రాజకీయాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. మహానటి.. డాక్టర్ సునీత
IndiGo Flight Disruptions Cause Confusion At Airports 3
Video_icon

ఒక్కరోజే 270కి పైగా ఫ్లైట్స్ రద్దు.. ఎయిర్ పోర్టులలో గందరగోళం
Vallabhaneni Vamsi Emotional Video 4
Video_icon

వల్లభనేని వంశీ ఎమోషనల్ వీడియో

YSRCP MLA Tatiparthi Chandrasekhar Counter To Deputy CM Pawan Kalyan 5
Video_icon

నువ్వు నీ డిప్ప కటింగ్.. ఒకసారి మొఖం అద్దంలో చూసుకో
Advertisement
 