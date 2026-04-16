 అక్కినేని హీరో సినిమా.. ఎట్టా ఎట్టా అంటోన్న అఖిల్..! | Akhil Akkineni Bhagyashri Borse Lenin Movie song Out Now
Lenin Movie: అఖిల్ లెనిన్.. ఎట్టా ఎట్టా సాంగ్ రిలీజ్

Apr 16 2026 4:48 PM | Updated on Apr 16 2026 5:00 PM

అక్కినేని హీరో అఖిల్ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘లెనిన్‌’. ఈ మూవీకి మురళీ కిషోర్‌ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ, సితార ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్‌పై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నెల 8న అఖిల్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘లెనిన్‌’ నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ని విడుదల చేశారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఎట్టా ఎట్టా అంటూ సాగే లిరికల్ వీడియో పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు భాస్కరభట్ల లిరిక్స్ అందించగా.. శ్రీకృష్ణ ఆలపించారు. ఈ సాంగ్‌ ఎస్ఎస్ తమన్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సినిమా జూన్‌ 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని ప్రకటించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ఓ సాంగ్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 


 

ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)

CM Revanth Reddy Sensational Comments On Chandrababu Alliance 1
చంద్రబాబుపై రేవంత్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్
Alka India Board Recommends 6:1 Bonus Issue Exclusively for Public Shareholders 2
ఆల్కా అదిరిపోయే ఆఫర్ 100 షేర్లు కొంటే 600షేర్లు ఫ్రీ
Weekly Horoscope By Sri Subramanya Sharma 3
వార ఫలాలు ఏప్రిల్ 19 నుండి ఏప్రిల్ 25- 2026 వరకు
Jogi Ramesh Speech at Ambati Rambabu Nirasana Nirahara Deeksha 4
అంబటి రాంబాబు దీక్ష వద్ద జోగి రమేష్ స్పీచ్
5 Ancient Indian Superfoods Trending in Hyderabad to Reverse Lifestyle Diseases 5
రోగాలు రాకుండా ఉండాలా? హైదరాబాద్ లో ట్రెండ్ అవుతున్న పాతకాలపు ఆహారం
