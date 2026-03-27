 పెళ్లిపై ఆలోచన లేదు: సాయి పల్లవి
పెళ్లిపై ఆలోచన లేదు: సాయి పల్లవి

Mar 27 2026 7:18 AM | Updated on Mar 27 2026 7:18 AM

Actress Sai Pallavi comments On Her Marriage

ప్రయత్నం ఎన్నటికీ వృథా కాదు.. వెంటనే కాకున్నా, కొద్ది కాలం తరువాత అయినా దాని ఫలితం ఉంటుంది. నటి సాయి పల్లవి విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. ఈ కోయంబత్తూరు భామకు సినిమాల్లో నటించాలన్నది చిన్నప్పటి నుంచి ఆశ. అయితే వెంటనే  తన ఆశను నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. ముందు చదువుపై దృష్టి సారించి డాక్టర్‌ కూడా అయ్యారు. ఆ తరువాత కూడా నటనపై తన ఆసక్తి తగ్గాక పోవడంతో డాన్స్‌ లో శిక్షణ పొందారు. ఆపై తనలోని నటిని చూపేందుకు  సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషించారు. అలా మలయాళ దర్శకుడు ఆల్ఫోన్స్‌ పుత్రన్‌ దృష్టిలో పడ్డారు. 

ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మలయాళ చిత్రం ప్రేమలులో ముగ్గురు హీరోయిన్లలో ఒకరిగా నటించారు. ఆ చిత్రం అనూహ్య విజయాన్ని సాధించింది. అంతేకాదు అందులో టీచర్‌ పాత్రకు పెద్ద పేరు వస్తుందని సాయి పల్లవి కూడా ఊహించి ఉండరు. ఆ తరువాత తెలుగు, తమిళం, హిందీ చిత్రాల్లో నటించే స్థాయికి ఎదిగిన పోయారు. చాలా మంది గ్లామర్‌ క్రేజ్‌తోపాటు, అవకాశాలను తెచ్చి పెడుతుందని భావిస్తారు. అందులో నిజం లేకపోయినప్పటికీ, సాయి పల్లవి మొదటి నుంచి సహజత్వానికి ప్రాధాన్యత నటిస్తున్నారు. అదే ఆమెకు ప్లస్‌ అయ్యింది కూడా. సాయి పల్లవి నటిస్తే ఆ చిత్రం హిట్టే అన్నంతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇటీవల ఈమె నటుడు శివకార్తికేయన్‌కు జంటగా నటించిన అమరన్‌ చిత్రం ఘనవిజయం సాధించింది, ఆ తరువాత తెలుగులో నాగచైతన్యతో జత కట్టిన తండేల్‌ చిత్రం విజయాన్ని సాధించింది. ఇటివల బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 

అక్కడ సాయి పల్లవి, అమీర్‌ ఖాన్‌ వారసుడు జునైద్‌ ఖాన్‌ కలిసి నటించిన ఏక్‌ దిన్‌ చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. అదేవిధంగా రామాయణం ఇతిహాసం ఇతివృత్తంతో రూపొందుతున్న రామాయణ 1,2 భాగాల్లో సీతగా నటిస్తున్నారు. అదేవిధంగా తమిళంలో ధనుష్‌కు జంటగా మరో చిత్రంలో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. ఇలా  చాలా బిజీగా ఉన్న సాయి పల్లవి ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు పెళ్లెప్పుడు చేసుకుంటారు అన్న ప్రశ్నకు ప్రస్తుతానికి ఆ ఆలోచన లేదని కచ్చితంగా చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి తాను సింగిల్‌ అని కూడా చెప్పారు .కాగా  ఈ  33 ఏళ్ల భామ చెల్లెలు పూజా కన్నన్‌ రెండేళ్ల ముందే పెళ్లి చేసుకున్నారు. మరి సాయి పల్లవికి పెళ్లి ఘడియలు ఎప్పుడు వస్తాయో ఏమో!

