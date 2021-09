Gutta Jwala And Vishnu Vishal Marriage: బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి గుత్తా జ్వాల తమిళ హీరో విష్ణు విశాల్‌ను ఏప్రిల్ 22న పెళ్లాడిన సంగతి తెలిసిందే. క‌రోనా కారణంగా ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది అతిథుల సమక్షంలో వీరి వివాహ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. నేడు(సెప్టెంబర్‌ 7) గుత్తా జ్వాల బర్త్‌డే సందర్భంగా ఆమె భర్త, హీరో విశాల్‌ ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చాడు. కాగా వీరి వివాహం జరిగి అయిదు నెలలు గడిచింది. పెళ్లై ఇంతకాలం అవుతున్న భార్య బర్త్‌డే సందర్భంగా వారి వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తొలిసారి పంచుకున్నాడు.

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో సందడి చేస్తోంది. విశాల్‌ వదిలిన ఈ వీడియో హ‌ల్దీ వేడుక‌తో పాటు పెళ్లి, రిసెప్షన్ కి సంబంధించిన స‌న్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఇక రిసెప్షన్‌ పార్టీలో విశాల్‌, జ్వాల కుటుంబ సభ్యులు చేసిన హంగామా మాములుగా లేదు. ఒకరికి మంచి మరొకరు స్టెప్పులు వేస్తూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. విజువల్స్‌ ఎఫెక్ట్‌తో క్రియేటివ్‌గా తీసిన ఈ వీడియో నెటిజన్లను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇద్దరికి ఇది సెకండ్‌ మ్యారేజ్‌అయినప్పటికి సెలబ్రెటీలు కావడంతో పెళ్లి చాలా గ్రాండ్‌ జరుపుకున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. కాగా జ్వాలా బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ చేతన్ ఆనంద్‌ని 2005లో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

Sharing with you all our wedding video...

Thank you all for the love and support so far in this journey of LIFE...@Guttajwala

Thank you 'THE STORY BOX' for the lovely video...

▶️ https://t.co/AYq80CoHGD

Happy Birthday wishes to #JwalaGutta 🎂

— VISHNU VISHAL - V V (@TheVishnuVishal) September 7, 2021