కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ విష్ణు విశాల్‌, బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి గుత్తా జ్వాల విడిపోతున్నారంటూ సోషల్‌ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల విష్ణు చేసిన ట్వీటే అందుకు కారణం.. 'నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను, కానీ విఫలమవుతూనే ఉన్నాను. మరేం పర్వాలేదు.. దాని నుంచి గుణపాఠాన్ని నేర్చుకున్నాను. అయినా అది పరాజయం కాదు పూర్తిగా నా తప్పే! అది ఒక మోసపూరిత ద్రోహం..' అంటూ లైఫ్‌ లెస్సన్స్‌ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ జత చేశాడు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. విష్ణు, జ్వాలకు మధ్య ఏదో జరిగిందని, వీరు విడాకులు తీసుకోబోతున్నారంటూ పుకారు లేపారు.

తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై విష్ణు విశాల్‌ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. 'కొద్దిరోజుల క్రితం నేను చేసిన ట్వీట్‌ను అతి దారుణంగా అర్థం చేసుకున్నారు. నేను నా పర్సనల్‌ లైఫ్‌ గురించి మాట్లాడలేదు. కేవలం వృత్తిగత జీవితం గురించే ట్వీట్‌ చేశాను. ఇకపోతే మా ఇద్దరికీ ఒకరంటే మరొకరికి ఎంతో నమ్మకం. ఒకరికి మనం ఇవ్వగలిగే గొప్ప బహుమతి ఏమిటంటే నమ్మకం. ఒకవేళ అలా చేయడంలో విఫలమైతే మనల్ని మనమే నిందించుకుంటాం. మన పట్ల మనం మరీ అంత కఠినంగా ఉండకూడదని మాత్రమే దానర్థం' అని చెప్పుకొచ్చాడు. మొత్తానికి ఈ ట్వీట్‌తో విడాకుల రూమర్స్‌కు చెక్‌ పెట్టాడు హీరో.

ఇకపోతే విష్ణు విశాల్‌ ప్రస్తుతం లాల్‌ సలాం సినిమా చేస్తున్నాడు. ఐశ్వర్య రజనీకాంత్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో విక్రాంత్‌ మరో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఇందులో రజనీకాంత్‌ ఓ ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Hey all

My tweeet few days back has been terribly misinterpreted..

It was on proffessional front n not personal at all..

The biggest gift that we give someone is TRUST

And when we fail we always blame ourselves..

We shudn be hard on ourselves

THATS ALL I MEANT

ALL IS WELL

— VISHNU VISHAL (VV) (@TheVishnuVishal) March 26, 2023