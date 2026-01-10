ఎర్ర సముద్రంలోకి అమెరికా నౌక..

ఇరాన్పై యుద్ధం దిశగా అమెరికా సన్నాహాలను వేగవంతం చేస్తోంది. యూఎస్ విమాన వాహక నౌక రూజ్ వెల్ట్ ఇటీవలే ఎర్ర సముద్రంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ మేరకు యూఎస్ సైనిక అధికారులను ఉటంకిస్తూ న్యూయార్క్ టైమ్స్ తెలిపింది.
అదే సమయంలో, మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో అమెరికా సైన్యానికి చెందిన ఒక జలాంతర్గామితో పాటు మూడు క్షిపణి విధ్వంసక నౌకలు కూడా మోహరించబడి ఉన్నాయని ఆ వార్తాపత్రిక తెలిపింది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, క్షిపణి స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేపట్టవచ్చిన చర్యలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు పెంటగాన్ పలు ఎంపికలను సమర్పించింది. వీటిలో సైబర్ దాడులు అలాగే హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకునే చర్యలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ప్రాంతీయ భద్రతా పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ఎర్ర సముద్రం, మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక ఉనికిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా తమ మిత్ర దేశాలకు భరోసా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్కు అనుబంధంగా ఉన్న సాయుధ గుంపులు వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, సముద్ర మార్గాల రక్షణకు ఈ మోహరింపు కీలకంగా మారింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్తో ప్రత్యక్ష సైనిక ఘర్షణకు దిగకుండా ఒత్తిడి పెంచడమే అమెరికా వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. దౌత్యపరమైన మార్గాలను తెరిచి ఉంచుతూనే, అవసరమైతే సత్వర స్పందనకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సంకేతాలు పంపడమే ఈ సైనిక కదలికల ఉద్దేశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిణామాలు ప్రాంతీయ రాజకీయాలపై, అలాగే ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.