అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ మధ్య సంబంధాలపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ట్రంప్ కోరుకున్న విధంగా వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకుండా.. ఫెడ్ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తొలిసారి వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. దీంతో అధ్యక్షుడు, అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు మధ్య సంబంధం కొత్త మలుపు తిరిగింది.
బుధవారం రాత్రి ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ చర్చకు మరింత ఆజ్యం పోశాయి. వడ్డీ రేట్ల పెంపు నిర్ణయం సరైనది కాదని తాను భావించినప్పటికీ.. వార్ష్కు ఓటు వేయడానికి అనుమతించానని ట్రంప్ చెప్పినట్లు కథనం పేర్కొంది. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయ కమిటీలో వార్ష్కు తగినంత మద్దతు లేకపోవడంతో.. ఆయన తనతోనే ఓటు వేసినా ప్రయోజనం ఉండదని చెప్పినట్లు ట్రంప్ వివరించారు.
అయితే ఫెడ్ చైర్మన్కు వడ్డీ రేట్లు పెంచేందుకు అధ్యక్షుడి అనుమతి అవసరం ఉండదని మాజీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బోస్టన్ అధ్యక్షుడు ఎరిక్ రోసెన్గ్రెన్ వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అసాధారణమైనవిగా పేర్కొన్న ఆయన.. వార్ష్కు అధ్యక్షుడు అనుమతి ఇచ్చినట్లుగా భావించే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అయితే ట్రంప్ చెప్పిన విషయాలు ఎంతవరకు వాస్తవమో తనకు తెలియదని స్పష్టం చేశారు.
‘ఫెడ్ నిర్ణయం వార్ష్దే..
వార్ష్ సహచరులతో కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయమే ఇది తప్ప.. ఇతరుల ఒత్తిడితో ఆయన రేట్లు పెంచారని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవని ఎవర்கోర్ ఐఎస్ఐకి చెందిన ఆర్థిక నిపుణుడు కృష్ణ గుహా అన్నారు. కమిటీలో వార్ష్ నాయకత్వం స్పష్టంగా కనిపించిందని, సభ్యులంతా ఆయన నిర్ణయానికి మద్దతుగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. గతంలో వార్ష్ కొన్ని విషయాల్లో తడబడినప్పటికీ.. తాజా సమావేశంలో మాత్రం ఆయన మరింత స్పష్టంగా, నమ్మకంగా వ్యవహరించారని గుహా అభిప్రాయపడ్డారు.
ఫెడ్ రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు దూరంగా ఉండటం అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయాలు అధ్యక్షుడి రాజకీయ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కాకుండా.. ద్రవ్యోల్బణం, ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక వృద్ధి వంటి అంశాలను పరిశీలించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫెడ్ స్వతంత్రతపై అనుమానాలు పెరిగితే మార్కెట్లలో నమ్మకం దెబ్బతినడంతో పాటు.. భవిష్యత్తులో రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు, ఇళ్ల రుణాలు, కార్ల రుణాల ఖర్చులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
‘మా పరిధిలో మేం ఉంటాం’
అధ్యక్షుడితో తన సంబంధాలపై అడిగిన ప్రశ్నలకు వార్ష్ మాత్రం ఆచితూచి స్పందించారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వతంత్రతలో భాగంగా తమ పరిధిలో తాము పనిచేస్తామని చెప్పారు. వాణిజ్య, ఆర్థిక విధానాలు చూసే వారు కూడా తమ పరిధిలో ఉండాలని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ట్రంప్తో చివరిసారిగా ఎప్పుడు మాట్లాడారనే ప్రశ్నకు మాత్రం సమాధానం ఇవ్వలేదు.
వార్ష్ స్పందన కొంత అసాధారణంగా అనిపించిందని యాక్సెస్/మ్యాక్రో సంస్థకు చెందిన ఆర్థిక నిపుణుడు టిమ్ మహెడీ అన్నారు. అధ్యక్షుడితో మాట్లాడలేదని నేరుగా చెప్పడం సరైన సమాధానమని, ముందుగానే ట్రంప్తో వార్ష్ చర్చించి ఉంటే అది ఆశ్చర్యకరమైన విషయమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వార్ష్ నాయకత్వంపై ప్రభావం?
తాజా పరిణామాలు వార్ష్ నాయకత్వంపైనా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఒకవైపు ట్రంప్ కోరుకోని వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు వార్ష్ అధ్యక్షత వహించారు. మరోవైపు సమావేశంలో ఆయన సహచరులందరి మద్దతును పొందారు. మాజీ ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ కూడా ఈ నిర్ణయానికి మద్దతు ఇచ్చారు.
అయితే భవిష్యత్తులో వార్ష్ నేతృత్వంలోని ఫెడ్ మళ్లీ వడ్డీ రేట్లు పెంచాల్సి వస్తే.. ఆ నిర్ణయం నిజంగా ఫెడ్ స్వతంత్రంగా తీసుకుందా? లేక అధ్యక్షుడి ప్రభావం ఏమైనా ఉందా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ట్రంప్ మాత్రం వార్ష్పై విమర్శలు చేయకుండా.. ఆయన మంచి వ్యక్తి అంటూ ప్రశంసించారు. అయితే ద్రవ్యోల్బణం, రుణ వ్యయాలు, షేర్ మార్కెట్, అమెరికా ప్రభుత్వ బాండ్ల వడ్డీ రేట్లు ఎలా మారతాయన్నదే ఇక ముందు వీరిద్దరి సంబంధాలపై ప్రభావం చూపే కీలక అంశాలుగా మారనున్నాయి.