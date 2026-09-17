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చైనా తన జలాంతర్గత సైనిక సామర్థ్యాలను కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోంది. భారీ మానవరహిత జలాంతర్గాములను చేరవేసి, మోహరించేందుకు వీలుగా షాంఘైలోని హుడాంగ్-జోంగ్హువా షిప్యార్డ్లో ఒక మదర్షిప్ నిర్మాణంలో ఉంది. ఉపగ్రహ చిత్రాలలో కనిపించిన ఈ నౌక, ప్రపంచంలోనే ఈ తరహాలో మొదటిదిగా పరిగణించబడుతోంది. ఇది ఒకేసారి కనీసం నాలుగు అతిపెద్ద మానవరహిత జలాంతర్గాములను మోయగలగడం దీని ప్రధాన లక్షణం.
ఈ జలాంతర్గాములు సిబ్బంది లేకుండానే నీటి అడుగున సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించగలవు. ఉపగ్రహ చిత్రాల ఆధారంగా, ఈ నౌక నిర్మాణంలో ఉన్న ఎర్రటి ఓడలా కనిపిస్తోంది. దాని పరిమాణం, ఆకారం బట్టి లోపల ఒక పెద్ద హ్యాంగర్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ హ్యాంగర్లో పెద్ద మానవరహిత జలాంతర్గాములను ఉంచి, అవసరమైనప్పుడు వాటిని సముద్రంలోకి ప్రయోగించవచ్చు.
ఈ నౌక కనీసం నాలుగు జలాంతర్గాములను మోయగలదని రక్షణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. నౌక ముందు భాగంలో హెలికాప్టర్లను తరలించడానికి ఉపయోగపడే ఒక ప్రత్యేక హ్యాంగర్ కూడా కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల ఇది కేవలం రవాణా నౌకగానే కాకుండా, సముద్రంలో డ్రోన్ జలాంతర్గాములను మోహరించడానికి ఒక చలనశీల వేదికగా కూడా మారగలదు.
Photo Credit: Twitter
చైనా అభివృద్ధి చేసిన మానవరహిత జలాంతర్గాముల వర్గాన్ని XXLUUV లేదా ఎక్స్ట్రా-ఎక్స్ట్రా-లార్జ్ అన్క్రూడ్ అండర్సీ వెహికల్ అని పిలుస్తారు. పేరుకు తగ్గట్లే ఇవి సాధారణ డ్రోన్ జలాంతర్గాముల కంటే చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు చైనాలో రెండు జలాంతర్గాములు గుర్తించబడ్డాయి. వాటిలో ఒకటి సుమారు 115 అడుగుల పొడవు, మరొకటి సుమారు 148 అడుగుల పొడవు ఉన్నట్లు అంచనా.
అమెరికాకు చెందిన ఓర్కా ఎక్స్ఎల్యూవీ (Orca XLUV) సుమారు 51 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. ఈ మానవరహిత జలాంతర్గాములు ఓర్కా కంటే ఆరు నుంచి ఎనిమిది రెట్లు పెద్దవిగా ఉండవచ్చు, మరియు చైనా వీటిని హైనాన్ ద్వీపం సమీపంలోని దక్షిణ చైనా సముద్రంలో కూడా పరీక్షించింది.
చైనా రక్షణ వ్యూహంలో సముద్రం పాత్ర క్రమంగా పెరుగుతోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యుద్ధనౌకల తయారీదారుగా చైనా నిలిచింది. దాని నౌకా నిర్మాణ సామర్థ్యం అమెరికా కంటే కనీసం 200 రెట్లు ఎక్కువని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. చైనా వద్ద సుమారు 405 యుద్ధనౌకలు ఉండగా, అమెరికా వద్ద దాదాపు 295 ఉన్నాయి.
తైవాన్ను తమ నియంత్రణలోకి తీసుకురావాలన్న తన ఆశయాన్ని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ స్పష్టం చేశారు. తైవాన్ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి బలప్రయోగం చేసే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన తోసిపుచ్చలేదు. చైనా వాదనను తైవాన్ తిరస్కరిస్తోంది. అందువల్ల, ఏ సైనిక సంఘర్షణలోనైనా సముద్రం పాత్ర అత్యంత కీలకం కావచ్చు.
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