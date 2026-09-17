15 ఏళ్ల తర్వాత గోడను కూలగొడితే లైబ్రరీ బయటపడింది..

సిరియాకు చెందిన అబు బిలాల్ తన ఇంట్లో 15 ఏళ్లుగా గోడ వెనుక దాచిపెట్టిన చిన్న పాటి లైబ్రరీని తాజాగా వెలికితీశారు. గతంలో సిరియాను పాలించిన అసద్ ప్రభుత్వం నుంచి తన విలువైన పుస్తకాలను కాపాడుకునేందుకు ఆయన ఇంట్లో రహస్యంగా ఒక గోడను నిర్మించి, వాటిని దాని వెనుక భద్రపరిచారు.
ఆ పుస్తకాలను తిరిగి చూడగలనా లేదా అనే అనుమానంతోనే అబు బిలాల్ వాటిని అక్కడ దాచారు. ఆ తర్వాత సుమారు 15 ఏళ్ల పాటు అవి గోడ వెనుకే ఉండిపోయాయి. తాజాగా సుత్తి సాయంతో ఆ గోడను తొలగించడంతో పుస్తకాలను తిరిగి బయటకు తీసుకురాగలిగారు. ఇన్నాళ్ల తర్వాత తన పుస్తకాలను తిరిగి పొందడం ఆయనకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించింది.
సిరియాలో అసద్ పాలనలో పుస్తకాలు, రచనలు, భావ వ్యక్తీకరణపై ఉన్న ఆంక్షలు, పర్యవేక్షణ నేపథ్యంలో అబు బిలాల్ వాటిని దాచిపెట్టినట్లు ఈ ఘటన చూపిస్తోంది. అయితే ఆయన పుస్తకాలను దాచిన కచ్చితమైన ప్రదేశం, వాటి సంఖ్య లేదా పుస్తకాల వివరాలు తెలియరాలేదు. 15 ఏళ్ల తర్వాత పుస్తకాలు తిరిగి లభించడం వ్యక్తిగత జ్ఞాపకాలను మాత్రమే కాకుండా, సిరియాలో గత పాలనా కాలంలో ప్రజలు తమకు విలువైన వస్తువులను ఎలా రక్షించుకోవాల్సి వచ్చిందన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుచేస్తోంది.