 పీవోకేలో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్‌.. 21 మంది మృతి | Soldiers killed in helicopter crash in PoK | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పీవోకేలో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్‌.. 21 మంది మృతి

Jun 10 2026 4:51 PM | Updated on Jun 10 2026 5:19 PM

Soldiers killed in helicopter crash in PoK

పీవోకేలో  ఘోర విషాదం జరిగింది. పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి చెందిన Mi-17 హెలికాప్టర్ ముజఫరాబాద్ సమీపంలో కుప్పకూలింది.దీంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న 21 మంది సైనికులు మృతిచెందారు. హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే సాంకేతిక లోపం తలెత్తడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ప్రకటించింది. 

ప్రస్తుతం పీవోకోలో తీవ్ర నిరసనలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో నీలమ్ వ్యాలీ సెక్టార్‌కు అదనపు బలగాలను తరలిస్తుండగా టేకాఫ్ సమయంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. అత్యవసర ల్యాండింగ్‌కు ప్రయత్నించినప్పటికీ అది విఫలమై కూలిపోయిందని  పాక్‌ మీడియా ప్రకటించింది.

పీఓకే ప్రాంతాల్లో నిరసనలు, ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ భారీ ప్రమాదం సంభవించడంతో హెలికాప్టర్‌పై దాడులు జరిగాయా అనే అనుమానం తలెత్తింది. అయితే  తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది. బలూచ్‌ ఆర్మీ దాడులు చేసిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ మిలిటరీ విభాగం (ISPR) సాంకేతిక లోపమే కారణమని అధికారికంగా నిర్ధారించింది.

 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దర్శక దిగ్గజం భారతీ రాజాకు సినీ ప్రముఖుల నివాళి.. ఫోటోలు

photo 2

హైదరాబాద్ లో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షం...ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ (ఫొటోలు)
photo 3

అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్‌ : కనుల పండువగా ఎస్సార్‌ స్నాతకోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

నాలుగో వెడ్డింగ్‌ యానివర్సరీ.. ఫ్యామిలీతో నయన్‌ ఫారిన్‌ వెకేషన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Viral Video : Shreyas Iyer's Father Dancing After T20I Captaincy News 1
Video_icon

కెప్టెన్ గా శ్రేయస్... ఆనందంతో అయ్యర్ తండ్రి డాన్స్ వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Viral News Update Garam Garam Varthalu 2
Video_icon

Viral News: పాపం బుల్డోడు..ఇరుక్కున్నాడు
Steel Plant Incident Victims Emotional Reaction 3
Video_icon

జగన్ అన్న దేవుడిలా వచ్చాడు... బాధితుల ఎమోషనల్ రియాక్షన్
CM Vijay, MK Stalin And Hero Surya Pays Tribute To Legend Bharathiraja 4
Video_icon

భారతీరాజాకు ఘన నివాళులు.. సీఎం విజయ్, స్టాలిన్, సూర్య
YS Jagan SLAMS Pawan Kalyan Over His Comments Vizag Steel Plant Privatization 5
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ, పవన్ వ్యాఖ్యలకు ఇచ్చిపడేసిన జగన్
Advertisement
 