పీవోకేలో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్‌.. 21 మంది మృతి

పీవోకేలో ఘోర విషాదం జరిగింది. పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి చెందిన Mi-17 హెలికాప్టర్ ముజఫరాబాద్ సమీపంలో కుప్పకూలింది.దీంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న 21 మంది సైనికులు మృతిచెందారు. హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే సాంకేతిక లోపం తలెత్తడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ప్రకటించింది.
ప్రస్తుతం పీవోకోలో తీవ్ర నిరసనలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో నీలమ్ వ్యాలీ సెక్టార్కు అదనపు బలగాలను తరలిస్తుండగా టేకాఫ్ సమయంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. అత్యవసర ల్యాండింగ్కు ప్రయత్నించినప్పటికీ అది విఫలమై కూలిపోయిందని పాక్ మీడియా ప్రకటించింది.
పీఓకే ప్రాంతాల్లో నిరసనలు, ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ భారీ ప్రమాదం సంభవించడంతో హెలికాప్టర్పై దాడులు జరిగాయా అనే అనుమానం తలెత్తింది. అయితే తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది. బలూచ్ ఆర్మీ దాడులు చేసిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ మిలిటరీ విభాగం (ISPR) సాంకేతిక లోపమే కారణమని అధికారికంగా నిర్ధారించింది.