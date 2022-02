LIVE UPDATES:

ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా మిలిటరీ చర్య ఐదవ రోజూ కొనసాగుతున్నాయి. ఒకవైపు చర్చల మంత్రం పటిస్తూనే.. మరోవైపు అస్త్ర సన్యాసం చేయడానికి ఇరు దేశాలు మొగ్గు చూపించడం లేదు. రష్యా దళాలు ముందుకు వెళ్లడం.. ఉక్రెయిన్‌ దళాల ప్రతిఘటనతో ఇరువైపులా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం భారీగానే సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో.. ఉక్రెయిన్‌ సంక్షోభం ఇవాళ ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటాయో అనే ఆసక్తి నెలకొంది.

► ఆపరేషన్‌ గంగా.. ఐదో విమానం రాక: ఉక్రెయిన్‌ నుంచి భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఆపరేషన్‌ గంగను నిర్వహిస్తోంది భారత్‌. ఇందులో భాగంగా ఐదో విమానం.. 249 మందితో బుచారెస్ట్‌(రొమేనియా) నుంచి ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి ప్రయాణికులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గుజరాత్‌ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్‌ స్వయంగా గాంధీనగర్‌ వెళ్లి వంద మంది విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికారు.

Close to 100 students from Gujarat were welcomed back by CM Bhupendra Patel this morning at Gandhinagar. These students landed from Ukraine in Mumbai and Delhi & were brought to Gujarat by Volvo buses.#RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/AsPR48chXO

— ANI (@ANI) February 28, 2022