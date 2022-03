Russia-Ukraine war Live Updates: యుద్ధ వాతావరణం నడుమే శాంతి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది రష్యా. మరోవైపు తామేమీ తగ్గబోమంటూ ప్రకటించిన ఉక్రెయిన్‌ సైతం చర్చలకు సుముఖత వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ తరుణంలో యుద్ధం 12వ రోజు కొనసాగుతుండగా.. చర్చలూ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ తరుణంలో..

► ఉక్రెయిన్‌ సంక్షోభ నేపథ్యంలో నేడు(సోమవారం).. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతామండలి అత్యవసర సమావేశం

నాటో ఎంట్రీ

► నాటో దళాల ఎంట్రీని ఖంచిస్తున్న రష్యా. ఇది తీవ్ర యుద్ధానికి దారితీస్తుందని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ప్రతిహెచ్చరిక.

► ఉక్రెయిన్‌కు మద్దతుగా రంగంలోకి దిగిన నాటో దేశాలు. జెలెన్‌స్కీ సాయం కోరిన తర్వాత అమెరికా చొవరతో నాటో దేశాల్లో కదలిక. రొమేనియాకు 40 వేల మంది సైనికులు. ఫ్రాన్స్‌ రాఫెల్‌ విమానాలు, 4 పైటర్‌జెట్‌లు. పోలాండ్‌కు చేరుకున్న బ్రిటన్‌ రాయల్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌.

► ఫలించిన జెలెన్‌స్కీ విజ్ఞప్తి. నాటోకు అమెరికా గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌. పోలాండ్‌కు సాయం తరలింపు.

► యుద్ధంతో నన్ను చంపేస్తే.. ఉక్రెయిన్‌కు సాయం చేయాలని అమెరికాను కోరిన ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ.

► ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధం12వ రోజూ కొనసాగుతోంది. మిస్సైల్స్‌తో రష్యా బలగాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. మైకోలాయివ్‌ దగ్గర హోరాహోరీ పోరు.

► యుద్ధ భయంతో ఉక్రెయిన్‌ నుంచి 15 లక్షల మంది వలస వెళ్లిపోయారు: ఐరాస

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022