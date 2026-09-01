రష్యా తన పాఠశాల విద్యలో సైనిక శిక్షణను పెంచుతూ, చిన్న వయసు నుంచే పిల్లలను భవిష్యత్ యుద్ధాలకు సిద్ధం చేస్తోంది. రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, రష్యా ప్రభుత్వం తరువాతి తరం యువతను సైనిక దృక్పథంతో తీర్చిదిద్దేందుకు విద్యా వ్యవస్థను ఇలా మార్చుతోంది.
రష్యాలో పాఠశాలలకు తిరిగి వచ్చే విద్యార్థులకు “మాతృభూమి భద్రత, రక్షణ ప్రాథమిక అంశాలు” అనే కోర్సులో సైనిక శిక్షణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. 13 ఏళ్ల వయసు నుంచే విద్యార్థులకు మెషిన్ గన్స్, యాంటీ-ట్యాంక్ ఆయుధాలు, హ్యాండ్ గ్రెనేడ్లు వంటి ప్రధాన ఆయుధాల గురించి శిక్షణ ఇస్తారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఫీల్డ్ మెడిసిన్, ప్రాథమిక చికిత్స, సైనిక క్రమశిక్షణ వంటి అంశాలను కూడా నేర్పించనున్నారు.
కొత్త పాఠ్య ప్రణాళికలో ఈ కోర్సులోని తరగతుల్లో సగం సైనిక శిక్షణకే కేటాయించాలని రష్యా విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. గతంలో కూడా కొన్ని పాఠశాలల్లో పరిమిత స్థాయిలో ఇలాంటి శిక్షణ ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని చిన్న వయసు పిల్లల వరకు విస్తరించడం కీలక మార్పు. దీని వెనుక ఉద్దేశం రష్యా యువతలో దేశభక్తి, సైనిక క్రమశిక్షణ, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండే మానసిక సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే.
మొత్తంగా, రష్యా పాఠశాలల్లో జరుగుతున్న ఈ మార్పును కథనం విద్యా వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న సైనికీకరణగా వివరిస్తోంది. రష్యా పిల్లలకు పుస్తకాలతో పాటు ఆయుధాలు, యుద్ధ నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తూ భవిష్యత్ సైనిక తరాన్ని తయారు చేస్తోంది.
నేటి నుంచే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం
రష్యాలోని అన్ని పాఠశాలల్లో కొత్త విద్యా సంవత్సరం మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 1న) ప్రారంభమైంది. ఈ రోజును ‘నాలెడ్జ్ డే’గా పిలుస్తారు. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో పుతిన్ ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పిల్లలతో ‘ముఖ్యమైన విషయాలపై సంభాషణలు’ పేరుతో ఒక పాఠాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
క్రెమ్లిన్ అభిప్రాయాలైన దేశభక్తి, రష్యా చరిత్రను పిల్లల్లో పెంపొందించేందుకు ఈ తప్పనిసరి తరగతిని సెప్టెంబర్ 2022లో ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో ఉక్రెయిన్పై పూర్తిస్థాయి దండయాత్ర గురించి కూడా బోధిస్తారు. ఈ ఏడాది ప్రీ-స్కూల్ పిల్లల కోసం ఆటల ఆధారంగా రూపొందించిన రూపాన్ని కిండర్గార్టెన్లలో ప్రవేశపెడుతున్నారు.
రష్యా ఆక్రమణలో ఉన్న తూర్పు, దక్షిణ ఉక్రెయిన్ ప్రాంతాల్లో పాఠశాల విద్యను పూర్తిగా మార్చేస్తున్నారు. ఇది సాంస్కృతిక చెరిపివేతకు దారితీస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ప్రభుత్వ ఆమోదిత చరిత్ర పాఠ్యపుస్తకాల్లో మాస్కో నియంత్రణలో ఉన్న డొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్, జపోరిజ్జియా, ఖెర్సాన్ ప్రాంతాల భూమి ఎప్పటినుంచో రష్యాదేనని పిల్లలకు బోధించనున్నారు.