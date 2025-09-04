 ట్రంప్‌.. భారత్‌, చైనాకు టార్గెట్‌ చేయడ​ం మంచిది కాదు: పుతిన్‌ | Russia Putin slams Trump tariff pressure On India And China | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రంప్‌.. భారత్‌, చైనాకు టార్గెట్‌ చేయడ​ం మంచిది కాదు: పుతిన్‌

Sep 4 2025 9:11 AM | Updated on Sep 4 2025 9:11 AM

Russia Putin slams Trump tariff pressure On India And China

మాస్కో: భారత్‌, చైనాపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన సుంకాలపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్ స్పందించారు. రెండు దేశాలపై టారిఫ్‌ విధింపులు చర్యలు సరికాదని హెచ్చరించారు. ఆసియాలోని రెండు అతిపెద్ద దేశాలను అణగదొక్కేందుకు ట్రంప్‌ యంత్రాంగం ప్రయత్నిస్తుందని ఆరోపించారు. ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తూ ట్రంప్‌ ఇలాంటి చర్యలకు దిగడం కరెక్ట్‌ కాదన్నారు.

చైనా మిలటరీ పరేడ్‌ తర్వాత రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. భారత్‌, చైనాలపై అమెరికా చర్యలు సరైనవి కావు. ట్రంప్‌ నిర్ణయాలను భాగస్వామ్య దేశాలను దూరం చేసుకునేలా ఉన్నాయి. ట్రంప్‌ పరిపాలన ఆసియాలోని రెండు అతిపెద్ద దేశాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. రెండు దేశాలను అణగదొక్కేందుకు.. ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. భారత్‌-చైనాలు భాగస్వాములని పేర్కొంటూ.. వీరి మధ్య సంబంధాలను ట్రంప్‌ బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అధిక జనాభా కలిగిన భారత్‌, చైనాలు శక్తిమంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలు. ఆయా దేశాలకు ప్రత్యేకమైన రాజకీయ వ్యవస్థలు, దేశీయ చట్టాలు ఉన్నాయి.

టారిఫ్‌లతో వారిని శిక్షించే ప్రయత్నాలు చేస్తే.. అవి ఆ దేశ నాయకులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తాయి. ఈ క్రమంలో వారిలో ఎవరైనా బలహీనపడితే.. అతని రాజకీయ జీవితం ముగిసిపోతుంది. ఇరుదేశాల చరిత్రలో వలసవాదం వంటి కష్టతరమైన కాలం నడిచింది. వారి సార్వభౌమాధికారంపై చాలాకాలం పాటు పన్ను విధించారు. ఇప్పుడు వాటన్నింటికీ కాలం చెల్లింది. ఇంకా వాటిని అణగదొక్కేలా మాట్లాడటం సరైనది కాదు. భాగస్వాములతో మాట్లాడేటప్పుడు.. సరైన పదాలు ఉపయోగించాలి’ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. చివరగా.. ఈ ఉద్రిక్తతలు త్వరలోనే ముగుస్తాయని.. మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు.

ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవలి కాలంలో అమెరికా, భారత్‌ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారన్న కారణంగా ట్రంప్‌.. భారత్‌ను టార్గెట్‌ చేసి భారీగా పన్నులు విధించారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. కానీ, భారత్‌ మాత్రం అమెరికా చర్యలకు లొంగలేదు. రష్యాకు మరింత చేరువయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకుంది. ఇదే సమయంలో రష్యా సైతం చమురు విషయంలో భారత్‌కు మరిన్ని ఆఫర్లు ప్రకటించింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కొత్త లోక' మూవీ సక్సెస్‌మీట్‌లో కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌, దుల్కర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

సింగపూర్‌లో చిల్ అవుతోన్న సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ.. ఫోటోలు
photo 3

హీరోయిన్ శ్రద్దా శ్రీనాథ్.. ఆగస్ట్‌ ఇలా గడిచింది (ఫొటోలు)
photo 4

మాళవిక 'హృదయపూర్వం' జ్ఞాపకాలు.. ఫుల్ హ్యాపీ (ఫొటోలు)
photo 5

'కిష్కింధపురి' ఈవెంట్‍‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్(ఫొటోలు)

Video

View all
Prabhas Spirit Movie Story Leak 1
Video_icon

స్పిరిట్ స్టోరీ లీక్.. సరికొత్తగా ప్రభాస్
GST Council Approves Reduction In GST Rates 2
Video_icon

జీఎస్టీలో మార్పులు.. వీటిపై ధరలు తగ్గుతాయ్..!
Jada Sravan Kumar Slams Pawan Kalyan 3
Video_icon

గుడ్డి గుర్రానికి పళ్ళు తోముతున్నావా.. నువ్వొక డిప్యూటీ సీఎం గుర్తుందా
Ambati Rambabu Sensational Comments On Nara Lokesh 4
Video_icon

జూ ఎన్టీఆర్ అంటే లోకేష్ కి అందుకే భయం..!
Urea Shortage In AP Farmers Slam Chandrababu Govt 5
Video_icon

ఏపీని వేధిస్తున్న యూరియా సమస్య..! కృష్ణా జిల్లాలో రైతులు పడిగాపులు
Advertisement
 