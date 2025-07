‘ ఇక్కడ ఉంది రష్యా.. ఇజ్రాయిల్‌, ఇరాన్‌ కాదు’

వాషిం‍గ్టన్‌: ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధాన్ని ఆపాలని రష్యాకు అమెరికా ఇచ్చిన డెడ్‌లైన్‌పై ఇప్పుడు ఆ రెండు(అమెరికా-రష్యా) దేశాల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా సృష్టిస్తున్న రక్తపాతాన్ని ఆపకపోతే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందంటూ కొన్ని రోజుల క్రితం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ విధించిన గడువును యూఎస్‌ రిపబ్లిక్‌ సెనేటర్‌ లిండే గ్రాహం గుర్తు చేశారు. ట్రంప్‌ గడువును రష్యా సీరియస్‌గా తీసుకున్నట్లు కనబడుటం లేదు. గడువు సమీపిస్తోంది. దీనిపై రష్యా స్పందించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.

ఈ విషయంపై రష్యా మాజీ అధ్యక్షుడు, ప్రస్తుత ఆ దేశ అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడైన దిమిత్రి మెద్వెదేవ్‌ తీవ్రంగా స్పందించారు. లిండే గ్రాహం చేసిన ట్వీట్‌ను కోడ్‌ చేస్తూ మెద్వెదేవ్‌ కౌంటరిచ్చారు.

To those in Russia who believe that President Trump is not serious about ending the bloodbath between Russia and Ukraine:



You and your customers will soon be sadly mistaken. You will also soon see that Joe Biden is no longer president.



Get to the peace table. https://t.co/IRWk9I0Ljf

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 28, 2025