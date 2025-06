అమెరికాతో పాక్‌ ‘దోస్తానా’.. నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ట్రంప్‌ పేరు ప్రతిపాదన

ఇస్లామాబాద్‌: అగ్రరాజ్యం అమెరికా, దాయాది దేశం పాకిస్తాన్‌ మధ్య ఉన్న అనుబంధం మరోసారి బహిర్గతమైంది. ట్రంప్‌ విషయంలో పాకిస్తాన్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ట్రంప్‌ పేరు పాక్‌ ప్రతిపాదించింది. దీంతో, ఈ విషయంలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

వివరాల ప్రకారం.. 2026 నోబెల్ శాంతి బహుమతికి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ పేరును పాకిస్తాన్‌ ప్రతిపాదించింది. ఈ సందర్బంగా పాకిస్తాన్‌ పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సందర్భంగా భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ట్రంప్‌ కుదిర్చారని తెలిపింది. ఆయన వల్లే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రశంసలు కురిపించింది. భారత్‌ మాత్రం పాకిస్తాన్‌పై దాడికి పాల్పడి ప్రాణ నష్టానికి కారణమైందని ఆరోపించింది. ట్రంప్‌ దౌత్యం వల్లే యుద్దం ముగిసిందని చెప్పుకొచ్చింది.

🇵🇰 BREAKING: Pakistan nominates Donald Trump for Nobel Peace Prize! 🏆

Because obviously, “ceasefire magic” happened just on Trump’s request 🙃

No military diplomacy, no DGMOs, no backchannel talks - just one phone call from The Donald, and India-Pakistan hugged it out! 💥📞🕊️… pic.twitter.com/BQSkJt936b

