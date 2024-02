పాకిస్థాన్‌ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ నెలకొన్న గందరగోళం నడుమ.. మాజీ ప్రధాని నవాజ్‌ షరీఫ్‌ మీడియా ముందుకు వచ్చారు. అశేష సంఖ్యాక మద్దతుదారుల నడుమ.. తమ పార్టీ పీఎంఎల్‌-ఎన్‌(పాకిస్థాన్‌ ముస్లిం లీగ్‌-నవాజ్‌) ఘన విజయం సాధించినట్లు ప్రకటించుకున్నారు. అయితే.. పాక్‌ ఎన్నికల సంఘం అధికారిక ప్రకటన చేయకముందే.. షరీఫ్‌ స్వయంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి ప్రకటన చేయడం గమనార్హం. అంతేకాదు..

అత్యధిక స్థానాలు తమ పార్టీ కైవసం చేసుకుందని తెలిపిన ఆయన.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు తగిన బలం లేదని, సంక్షోభంతో గాయపడ్డ పాక్‌ను పునరుద్ధరించేందుకు మిగతా పార్టీలు ముందుకు రావాలని.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో సహకరించాలని కోరడం గమనార్హం. అంతేకాదు.. ప్రపంచంతో సంబంధాలు బలోపేతం కోసం త్వరలో కొలువుదీరబోయే కొత్త ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని చెప్పారాయన.

#WATCH | Lahore | Former Pakistan PM and Pakistan Muslim League (N) leader Nawaz Sharif says, "...We want our relations with the world to be better...We will improve our relations with them and resolve all our issues with them..."

(Video: Reuters) pic.twitter.com/MJbxcV2Dox

— ANI (@ANI) February 9, 2024