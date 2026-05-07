 సీఎన్‌ఎన్‌ వ్యవస్థాపకుడు టెడ్ టర్నర్ కన్నుమూత | Media Giant, CNN Founder Ted Turner Dies at 87
సీఎన్‌ఎన్‌ వ్యవస్థాపకుడు టెడ్ టర్నర్ కన్నుమూత

May 7 2026 9:32 AM | Updated on May 7 2026 9:38 AM

Media Giant, CNN Founder Ted Turner Dies at 87

ప్రపంచ టెలివిజన్ వార్తా ప్రసారాల రూపురేఖలను  మార్చివేసిన మీడియా దిగ్గజం, సీఎన్‌ఎన్‌ వ్యవస్థాపకుడు టెడ్ టర్నర్ (87) తుదిశ్వాస విడిచారు. తన కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఆయన కన్నుమూసినట్లు టర్నర్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. 24 గంటల నిరంతర వార్తా ప్రసారాలు అనే అసాధ్యమైన ఆలోచనను సుసాధ్యం చేసి, ప్రపంచానికి ప్రతి క్షణం తాజా వార్తలను చేరవేసిన గొప్ప దార్శనికునిగా టర్నర్ పేరొందారు.

వార్తా ప్రపంచంలో సంచలనం సీఎన్‌ఎన్‌
1980లో సీఎన్‌ఎన్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా టెడ్ టర్నర్ వార్తా ప్రసారాల చరిత్రలో ఒక సరికొత్త శకానికి నాంది పలికారు. ప్రారంభంలో ఎన్నో అనుమానాలు వ్యక్తమైనా, సీఎన్‌ఎన్‌ను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 24 గంటల వార్తా నెట్‌వర్క్‌గా నిలబెట్టి తిరుగులేని విజయం సాధించారు. తన మాట తీరుతో ‘ది మౌత్ ఆఫ్ ది సౌత్’గా పేరొందిన ఆయన, అట్లాంటా బ్రేవ్స్ వంటి క్రీడా ఫ్రాంచైజీలతో పాటు, సినిమాలు, కార్టూన్ల కోసం ప్రత్యేక ఛానళ్లను సైతం ప్రారంభించి, అతిపెద్ద మీడియా సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు. ప్రపంచ సమాచార ప్రవాహాన్ని శాసించినందుకు గాను 1991లో టైమ్ మ్యాగజైన్ ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్’గా కూడా ఆయన ఎంపికయ్యారు.

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి
టర్నర్ కేవలం మీడియా రంగానికే పరిమితం కాలేదు. ఆయన ఒక గొప్ప పర్యావరణవేత్త, దాత. ఐక్యరాజ్యసమితి ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించడంతో పాటు, అణ్వస్త్ర నిరాయుధీకరణ కోసం ఎంతగానో పోరాడారు. అమెరికాలో అత్యంత ఎక్కువ ప్రైవేటు భూమి కలిగిన వ్యక్తులలో ఒకరైన ఆయన, అంతరించిపోతున్న ‘బైసన్’ (అమెరికన్ అడవి దున్న) జాతి సంరక్షణకు విశేష కృషి చేశారు. పిల్లల్లో పర్యావరణ స్పృహ పెంచేందుకు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘కెప్టెన్ ప్లానెట్’ను సైతం ఆయనే సృష్టించడం విశేషం.

ఆఖరి రోజుల్లో..
తదనంతర కాలంలో తన మీడియా ఆస్తులను టైమ్ వార్నర్‌కు విక్రయించినప్పటికీ, సీఎన్‌ఎన్‌ ఏర్పాటునే తన జీవితంలో సాధించిన అత్యుత్తమ విజయంగా ఆయన ఎప్పుడూ గర్వంగా చెప్పుకునేవారు. 2018లో ‘లెవీ బాడీ డిమెన్షియా’ వ్యాధి బారిన పడిన టర్నర్, 2025లో న్యుమోనియాను కూడా జయించారు. ఆయనకు ఐదుగురు పిల్లలు, 14 మంది మనవళ్లు, ఇద్దరు మునిమనవళ్లు ఉన్నారు. టెడ్ టర్నర్ భౌతికంగా దూరమైనా, ఆయన సృష్టించిన గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్‌వర్క్ ప్రపంచమంతటా ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది. 

