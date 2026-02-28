Live Updates
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మెరుపు దాడులు.. ఖమేనీ సేఫ్?
సైరన్లు మోగాయి తలదాచుకున్నాం
- ఇజ్రాయెల్లో సైరన్లో మోగాయని వీడియోలు
- సైరన్లు మోగాయని యుద్ధం ప్రారంభం అయిందని వీడియోలు
- ఇజ్రాయిల్ పరిస్థితులను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఆ దేశ యువతి
⚠️ I’m in a bomb shelter in Israel right now. Sirens just rang across the country as an attack with Iran appears to be imminent. pic.twitter.com/XvF0b1c5BK
— Noa Tishby (@noatishby) February 28, 2026
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్త దాడులు.
- ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్త దాడులు.
- ఇరాన్పై క్షిపణుల దాడులు.
- ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లో భారీ పేలుళ్లు.
- దాడులను ధ్రువీకరించిన ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి.
- ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ.
- ఇంటిలిజెన్స్ హెడ్క్వార్టర్స్పై దాడి
సురక్షిత ప్రాంతానికి ఖమేనీ..
- ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ మెరుపు దాడులకు దిగింది.
- ఇరాన్లోని పలు ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్ సైన్యం దాడులు చేస్తోంది.
- ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్టు సమాచారం.
- బాంబు దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్లో భయానక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
ఎయిర్ స్పేస్ను మూసివేసిన ఇజ్రాయెల్
- ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడి చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక
- గతేడాది జూన్లో 12 రోజులు జరిగిన యుద్దం
- సైరన్ మోగించి ప్రజలను అప్రమత్తం
టెహ్రాన్లో భారీ పేలుళ్లు
- ఇరాన్పై దాడులు ప్రారంభించిన ఇజ్రాయెల్
- దాడులను అధికారికంగా ధృవీకరించిన ఇజ్రాయెల్
- రాజధాని టెహ్రాన్పై బాంబుల వర్షం
- ఇరాన్పై క్షిపణుల ప్రయోగం
- పౌరులకు అడ్వైజరీ జారీ చేసిన ఇజ్రాయెల్
- ఇజ్రాయెల్ వ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవు
#Israel attacks Iran - Reports say explosions were heard across Tehran, including in central districts, after Israeli forces launched strikes against Iranian targets early today. State of emergency declared in Israel amid threat of retaliation from Iran. pic.twitter.com/6oyJgMNlog
— TRISHUL (@TrishulxIN) February 28, 2026