 ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ మెరుపు దాడులు.. ఖమేనీ సేఫ్‌? | israel attacks on iran | Sakshi
ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ మెరుపు దాడులు.. ఖమేనీ సేఫ్‌?

సైరన్‌లు మోగాయి తలదాచుకున్నాం

  • ఇజ్రాయెల్‌లో  సైరన్‌లో మోగాయని వీడియోలు 
  • సైరన్లు మోగాయని యుద్ధం ప్రారంభం అయిందని వీడియోలు
  • ఇజ్రాయిల్ పరిస్థితులను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఆ దేశ యువతి 

 

 

2026-02-28 12:42:02

ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా సంయుక్త దాడులు.

  • ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా సంయుక్త దాడులు.
  • ఇరాన్‌పై క్షిపణుల దాడులు.
  • ఇరాన్‌ రాజధాని టెహ్రాన్‌లో భారీ పేలుళ్లు.
  • దాడులను ధ్రువీకరించిన ఇజ్రాయెల్‌ రక్షణ మంత్రి.
  • ఇరాన్‌ ప్రతిదాడులు చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ. 
  • ఇంటిలిజెన్స్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌పై దాడి 
2026-02-28 12:29:43

సురక్షిత ప్రాంతానికి ఖమేనీ..

  • ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ మెరుపు దాడులకు దిగింది. 
  • ఇరాన్‌లోని పలు ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం దాడులు చేస్తోంది. 
  • ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల నేపథ్యంలో సుప్రీం లీడర్‌ ఖమేనీని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్టు సమాచారం. 
  • బాంబు దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్‌లో భయానక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. 
2026-02-28 12:25:41

ఎయిర్‌ స్పేస్‌ను మూసివేసిన ఇజ్రాయెల్

  • ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడి చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక 
  • గతేడాది జూన్‌లో 12 రోజులు జరిగిన యుద్దం 
  • సైరన్ మోగించి ప్రజలను అప్రమత్తం 
2026-02-28 12:18:53

టెహ్రాన్‌లో భారీ పేలుళ్లు

  • ఇరాన్‌పై దాడులు ప్రారంభించిన ఇజ్రాయెల్ 
  • దాడులను అధికారికంగా ధృవీకరించిన ఇజ్రాయెల్
  • రాజధాని టెహ్రాన్‌పై బాంబుల వర్షం 
  • ఇరాన్‌పై క్షిపణుల ప్రయోగం 
  • పౌరులకు అడ్వైజరీ జారీ చేసిన ఇజ్రాయెల్ 
  • ఇజ్రాయెల్ వ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవు 
2026-02-28 12:08:30
