వ్యాధులు.. ప్రభావాలు! కంటిపై 'కన్నేస్తాయి'..

Aug 19 2025 10:23 AM | Updated on Aug 19 2025 10:37 AM

Helath Tips: Types of Medical Conditions That Affect Eye Health

‘కన్ను లేనిదే కలికాలమే లేద’ని సామెత. అయితే వ్యాధుల్లేకుండా కూడా ఈ కలికాలం లేదు. పైగా ఈ వ్యాధులన్నీ అంతటి కీలకమైన కంటిని దెబ్బతీసే అవకాశం లేకపపోలేదు. డయాబెటిస్, రక్తపోటు వంటివి కనిపించినప్పుడు ఇంకేవైనా అవయవాలు దెబ్బతిన్నాయో చూడటంతోపాటు డాక్టర్లు కంటి పరీక్షలూ విధిగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే మైగ్రేన్‌ మొదలుకొని థైరాయిడ్, రక్తహీనత (అనీమియా)  వరకు ఎన్నో రకాల వ్యాధులు కంటి చూపుపై తమ దుష్ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశముంది. అందుకే నేరుగా కంటికి వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలతోపాటు ఇతర వ్యాధుల వల్ల కంటిపై పడే దుష్ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయో, వాటి వల్ల కంటికి వచ్చే సమస్యలేమిటో తెలుసుకుందాం...

ఎవరిలోనైనా ఏదైనా వ్యాధి వచ్చిందంటే చాలా సందర్భాల్లో అది ఆ అవయవానికో లేదా ఆ అవయవం ఏ వ్యవస్థదైతే ఆ వ్యవస్థకు మాత్రమే పరిమితమని అపోహ పడుతుంటాం. 

ఉదాహరణకు రక్తహీనత ఏర్పడిందంటే... అది రక్తం సరఫరా అయ్యే  అన్ని అవయవాలతో పాటు కంటిపైనా తన దుష్ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు. ఇక థైరాయిడ్‌కు ఏదైనా జబ్బు వస్తే అది థైరాయిడ్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాక΄ోవచ్చు.  అలా కంటిపై ప్రభావం చూపేందుకు అవకాశమున్న కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలూ, వ్యాధులు, కండిషన్స్‌ తాలూకు ఉదాహరణలు...  

డయాబెటిస్‌ 

రక్తపోటు 

థైరాయిడ్‌

రక్తహీనత (అనీమియా) ∙కొలాజెన్‌ వాస్క్యులార్‌ డిసీజ్‌ ∙ఆటోఇమ్యూన్‌ డిసీజెస్‌ ∙కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్‌ 

కొన్ని ట్యూమర్లు (గడ్డలు) ∙వంశపారంపర్యంగా వచ్చే కొన్ని రకాల (హెరిడిటరీ) వ్యాధులు. ఇవి మాత్రమే కాదు... మనం వాడే కొన్ని రకాల మందులు, మన హార్మోన్లలో చోటుచేసుకునే అసమతౌల్యతలు... ఇవి కూడా కంటిపైన దుష్ప్రభావాలను చూపవచ్చు. అందుకే కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నవారు, కొన్ని మందులు తీసుకునేవారు విధిగా వాటి వల్ల తమ కంటిపై ఏదైనా చెడు ప్రభావాలు కనిపిస్తాయా అని తెలుసుకోవాలి. అలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించాలి. 

కొన్ని జబ్బులూ... కంటిపై అవి చూపే దుష్ప్రభావాలు...

డయాబెటిస్‌
ఈరోజుల్లో ఇంటికి ఒకరికైనా ఉండే లైఫ్‌స్టైల్‌ వ్యాధి ఇది. ఈ సమస్య వచ్చినవారిలోని కనీసం 20 శాతం మందిలో దాని దుష్ప్రభావాలు కంటిపైనా పడే అవకాశాలుంటాయి. డయాబెటిస్‌ వల్ల కంటికి వచ్చే వ్యాధులివే...

డయాబెటిక్‌ రెటినోపతి : కంటివెనక ఉండే రెటీనా అనే తెరపై పడే ప్రతిబంబం నుంచి మెదడుకు సిగ్నల్స్‌ అందడం వల్లనే మనం చూడగలం.  డయాబెటిస్‌ కారణంగా రక్తనాళాలు మొద్దుబారడంతో రెటినాకు అందాల్సిన  పోషకాలు, ఆక్సిజన్‌ అందకపోవడంతో రెటీనా పనితీరు క్రమక్రమంగా తగ్గే అవకాశముంటుంది. ఫలితంగా దృష్టిలోపం వచ్చే ముప్పు ఉంటుంది. అందుకే  డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్నవారు క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలూ, కంటి నరాలు మొద్దుబారుతున్నాయా అన్న విషయాన్ని క్రమం తప్పకుండా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. 

గ్లకోమా : డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారికి కంట్లో నల్లముత్యం లేదా నీటికాసులు అనే గ్లకోమా బారిన పడే ముప్పు ఉంటుంది. గ్లకోమా ఉన్నవాళ్లలో కంట్లో ఉండే ఇంట్రా ఆక్యులార్‌ ప్రెషర్‌ అనే ఒత్తిడి పెరిగి మనం చూసే దృష్టి విస్తృతి (ఫీల్డ్‌ ఆఫ్‌ విజన్‌) క్రమంగా తగ్గి΄ోతుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారు గ్లకోమా కండిషన్‌ ఏమైనా వచ్చిందా అని తరచూ కంటి డాక్టర్‌ చేత పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి. 

క్యాటకార్ట్‌ : కంట్లోని లెన్స్‌ తన పారదర్శకతను కోల్పోయే కండిషన్‌ను కాటకార్ట్‌ అంటారన్న విషయం తెలిసిందే. వయసు పెరగడమే (ఏజింగ్‌ మాత్రమే) కాకుండా డయాబెటిస్‌ వల్ల కూడా కాటకార్ట్‌ వచ్చే అవకాశమున్నందువల్ల చక్కెర వ్యాధితో బాధపడేవారు క్యాటరాక్ట్‌కు సంబంధించిన పరీక్షలూ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే సాధారణ ఆరోగ్యవంతులతో పోలిస్తే డయాబెటిస్‌ ఉన్నవాళ్లకు క్యాటరాక్ట్‌ పదేళ్లు ముందుగానే వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. 

ఆప్టిక్‌ న్యూరోపతీ : డయాబెటస్‌ వల్ల నరాలు మొద్దుబారి తమ చైతన్యాన్ని కోల్పోతాయన్న విషయం తెలిసిందే. అన్ని నరాలతో పాటు ఆప్టిక్‌ నర్వ్‌కు కూడా ఈ ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. మిగతా నరాల విషయం ఎలా ఉన్నా చూపునిచ్చే ఆప్టిక్‌ నర్వ్‌ దెబ్బతింటే జీవితమంతా చీకటయ్యే ముప్పు ఉన్నందున డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా క్రమం తప్పకుండా కంటిపరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...

డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ, వ్యాయామం చేస్తూ రక్తంలో చక్కెర మోతాదులను ఎప్పుడూ అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఉండటం 

క్రమం తప్పకుండా తమ వ్యక్తిగత వైద్యులతో పాటు కంటి డాక్టర్‌ ఫాలో అప్‌లో ఉండటం.

రక్తపోటు (హైపర్‌టెన్షన్‌)
రక్తపోటు ఉన్నవారిలో కొందరికి అకస్మాత్తుగా చూపు కొంత మసకబారవచ్చు. లేదా దాదాపుగా చూపు కనిపించకపోవచ్చు. దీనికి అనేక కారణాలుంటాయి. రక్తపోటు కారణంగా... 

రెటీనాకు సంబంధించిన ప్రధాన  రక్తనాళం (సిర)లోగానీ లేదా ఇతరత్రా ఏదైనా చిన్న రక్తనాళం (బ్రాంచ్‌ ఆఫ్‌ బ్లడ్‌ వెసెల్‌)లోగానీ రక్తం గడ్డకట్టి క్లాట్‌ ఏర్పడి అది అడ్డుపడే ముప్పు ఉండవచ్చు. 

రెటీనాకు సంబంధించిన ప్రధాన ధమని లేదా ధమని శాఖలో రక్తం గడ్డకట్టి రక్తప్రవాహానికి ఆ క్లాట్‌ అడ్డుపడవచ్చు. 

ఆప్టిక్‌ న్యూరోపతి అనే నరాలకు సంబంధించిన సమస్య రావచ్చు.

కన్నులోని ఒక భాగమైన విట్రియల్‌ ఛేంబర్‌లో రక్తస్రావం కావచ్చు. 

గ్లకోమా వచ్చే ముప్పు కూడా ఉంటుంది.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...

రక్తపోటు ఉన్నవారు 

బీపీని అదుపులో ఉంచే ప్రయత్నాలు చేస్తుండాలి 

ఉప్పు, నూనె పదార్థాలు చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి 

కంటికి సంబంధించిన సమస్య వస్తే మందులు వాడటం లేదా లేజర్‌ చికిత్స లేదా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలి. 

డిస్‌లిపిడేమియా
రక్తంలో ఉండే కొన్ని రకాల కొవ్వు పదార్థాలు (ఉదా: కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరాయిడ్స్‌ వంటివి) ఉండాల్సిన మోతాదుల్లో కాకుండా హెచ్చుతగ్గులతో ఉన్నప్పుడు కంటి సమస్యలు రావచ్చు. అవి చూపును 
ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...  
కొవ్వులు తక్కువగానూ, పీచు ఎక్కువగానూ ఉండే ఆహారపదార్థాలు తీసుకోవాలి 

తాము తీసుకున్న కొవ్వులు దహనమయ్యేలా (బర్న్‌) అయ్యేలా వ్యాయాయం చేయాలి 

డాక్టర్లు కొవ్వుల మోతాదులను తగ్గించే మందులు సూచిస్తే వాటిని తప్పక వాడాలి. 

రక్తహీనత (అనీమియా)
మన రక్తంలో ఉండే ఎర్ర రక్తకణాలే దేహంలోని అన్ని   కణాలకూ అవసరమైన ఆక్సిజన్‌నూ, పోషకాలను మోసుకెళ్తుంటాయన్న విషయం తెలిసిందే. అనేక రకాల కారణాలతో కొంతమందిలో ఈ ఎర్రరక్తకణాల సంఖ్య (ఆర్బీసీ) తక్కువగా ఉండే కండిషన్‌ను రక్తహీనత (అనీమియా) అంటారు. 

మరికొందరిలో రరక్తకణాల సంఖ్య తగినంతగా ఉన్నా ఆక్సిజన్‌ను మోసుకు΄ోయే హిమోగ్లోబిన్‌ తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇలా రక్తహీనత ఉన్నవారిలో ఈ కింది  లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. 

రెటీనాపై రక్తస్రావం (రెటినల్‌ హేమరేజ్‌) 

కంటిలోని లెన్స్‌ తన పారదర్శకత కోల్పోవడం 

నరాల సమస్య వంటివి.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...  
అనీమియాను తగ్గించే ఐరన్‌ టాబ్లెట్లు / ఐరన్‌ సప్లిమెంట్లు ఉన్న మందులు వాడటం ∙ఐరన్, ఇతరత్రా విటమిన్లు, ఇతర పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం. 

మైగ్రేన్‌
ఇది ఒక రకం తలనొప్పి. తరచూ వస్తూ పోతూ... చాలా తీవ్రంగా బాధించే ఈ తలనొప్పి చాలామందిలో నుదుటికి ఒకవైపే రావచ్చు. అందుకే కొందరు దీన్ని పార్శ్వపు నొప్పి అని కూడా పిలుస్తారు. టీనేజ్‌ పిల్లల్లో తీవ్రంగా వచ్చి వాళ్ల చదువుపై కూడా ప్రభావం చూపే ఈ నొప్పిలో కన్ను కూడా చాలా నొప్పిగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. దాంతో పాటు కంటికి సంబంధించిన ఈ కింద లక్షణాలూ కనిపిస్తాయి. అవి...  

చూపు సరిగా కనిపించకుండా మసకమసగ్గా కనిపించడం 

నుదుటి మీద ఒకవైపున లేదా ఒక పక్క కన్నుగుడ్డులో తీవ్రమైన నొప్పి ఉండటం 

తాత్కాలికంగా చూపు తగ్గడం లేదా తాత్కాలికంగా ఏమీ కనిపించకపోవడం 

కంటి కండరాలకూ, కనురెప్పలకూ తాత్కాలికంగా పక్షవాతం రావడం.  

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...
కొన్ని అంశాలు మైగ్రేన్‌ తలనొప్పిని తక్షణం ప్రేరేపిస్తాయి. ఉదాహరణకు కొన్ని రకాల సుగంధద్రవ్యాల వాసనా లేదా అగరుబత్తీల వాసనలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపించి వెంటనే తలనొప్పి వచ్చేలా చేస్తాయి. ఇలా మైగ్రేన్‌  తలనొప్పిని ప్రేరేపించే అంశాలను ట్రిగ్గరింగ్‌ ఫ్యాక్టర్స్‌ అంటారు. తమకు తలనొప్పి  ఏ అంశం వల్ల వస్తుందో గుర్తించి దాని నుంచి దూరంగా ఉండటం వల్ల దీన్ని చాలావరకు నివారించవచ్చు. 

ఇక మైగ్రేన్‌కు సంబంధించి డాక్టర్లు రెండురకాల చికిత్సలు చేస్తారు. మొదటిది... నొప్పి తక్షణమే తగ్గేందుకు చేసే చికిత్స, రెండోది దీర్ఘకాలంలో ఈ నొప్పి మళ్లీ మళ్లీ రాకుండా నివారించేందుకు ఇచ్చే ప్రివెంటివ్‌ చికిత్స. ఈ రెండు రకాల ఈ మందులను బాధితులు తప్పనిసరిగా వాడాలి. 

గుండెజబ్బులు
కొన్ని రకాల గుండెజబ్బులు (కార్డియోవాస్క్యులార్‌ డిసీజెస్‌) కూడా కంటిపై దుష్ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు. గుండెజబ్బుల కారణంగా కొందరిలో ఈ లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. 

ఉదాహరణకు... 

అకస్మాత్తుగా చూపు మందగించడం   

తాత్కాలికంగా చూపు కోల్పోవడం 

కంటి చూపునకు / దృష్టిజ్ఞానానికి సహాయపడే నరానికి (ఆప్టిక్‌ నర్వ్‌కు) సంబంధించిన సమస్యలు.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...
అసలు సమస్యకు (అండర్‌లైయింగ్‌ హార్ట్‌ ప్రాబ్లమ్‌కు) చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల దాని కారణంగా వచ్చే కంటి సమస్యలూ తగ్గుతాయి. అలాగే తరచూ కంటి పరీక్షలూ చేయించుకుంటూ ఉండాలి. 

సోరియాసిస్‌
సోరియాసిస్‌ వ్యాధిలో చర్మం పొడిబారి పట్టు రాలుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. సొంత  రోగ నిరోధకశక్తి బాధితులపై ప్రతికూలంగా పనిచేయడంతో పాటు మరికొన్ని కారణాలతో వచ్చే ఈ జబ్బులో కన్ను కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశాలుంటాయి. ఈ జబ్బు ఉన్నవాళ్లలో...

రెటీనాకూ, తెల్లగుడ్డులో భాగమైన స్క్లెరాలరా ΄÷రకు మధ్య ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ రావడం (యువైటిస్‌) 

కార్నియాకు ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ రావడం (కెరటైటిస్‌), కంటిలో ఉండే కంజెంక్టివా అనే పొరకు ఇన్ఫెక్షన్‌ రావడం (కంజెక్టివైటిస్‌), కన్ను పొడిబారడం (డ్రై ఐ) వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు...
సోరియాసిస్‌కు ఇప్పుడు గతంలో కంటే అధునాతనమైన చికిత్స ప్రక్రియలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు పూవా, గతంలో మాదిరిగా అల్ట్రావయొలెట్‌ రేడియేషన్‌ కిరణాలతో ఇచ్చే చికిత్సలు, ఇమ్యూనోమాడ్యులేటర్స్‌ అనే ఆధునిక తరహా చికిత్సలు. వీటిని తీసుకుంటూనే ఒకసారి కంటి వైద్యుడిని కూడా సంప్రదించాలి.

కొలాజెన్‌ వ్యాస్క్యులార్‌ డిసీజెస్‌ 

కొలాజెన్‌ అనేది శరీరంలోని ఒకరకం ప్రోటీన్లతో కూడిన కణజాలం. మన రోగనిరోధక శక్తి మన కణజాలాన్నే శత్రువుగా పరిగణించి మన కొలాజెన్‌ ప్రోటీన్లపై దాడి చేయడం వల్ల కొన్ని వ్యాధులు కనిపిస్తాయి. వాటన్నింటినీ కలిపి కొలాజెన్‌ వ్యాస్క్యులార్‌ డిసీజెస్‌గా చెబుతారు. 

ఆ వ్యాధులేమిటంటే... 

సిస్టమిక్‌ లూపస్‌ అరిథమెటోసిస్‌ (ఎస్‌ఎల్‌ఈ) ∙

కీళ్లనొప్పులు (జాయింట్‌పెయిన్స్‌) 

రుమటాయిడ్‌ ఆర్థరైటిస్‌ 

వెజెనెర్స్‌ గ్రాన్యులొమాటోసిస్‌ వంటి వ్యాధులు. 

ఎస్‌ఎల్‌ఈ (లూపస్‌) : లూపస్‌ అంటే వుల్ఫ్‌ (తోడేలు) అని అర్థం. ముఖం మీద ముక్కుకు ఇరువైపులా మచ్చతో కనిపించే వ్యాధి తాలూకు ఒక లక్షణం. ఇది శారీరక వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి దీన్ని సిస్టమిక్‌ లూపస్‌ అరిథమెటోసస్‌ (ఎస్‌ఎల్‌ఈ) అని  చెబుతారు. 

లక్షణాలు... 
ముక్కుపై నుంచి చెంపలపైన ఇరువైపులా మచ్చల్లా కనిపించే దద్దుర్లలా (ర్యాష్‌) వస్తుంది. సూర్యకాంతి (ఫోటోసెన్సిటివిటీతో) వల్ల ఈ ర్యాష్‌ మరింత పెరగవచ్చు. 

పాలిపోయినట్లుగా ఉండే చర్మం ∙కొందరిలో వెంట్రుకల మూలాలు మూసుకుపోవడం (లూపస్‌లో ఇది ఒక రకం).  దీన్ని డిస్కాయిడ్‌ లూపస్‌ అంటారు. ఇది వచ్చిన వారిలో ర్యాష్‌ చేతులు, ముఖం మీద వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఒళ్లంతా ర్యాష్‌ కూడా రావచ్చు 

కారణం తెలియని జ్వరం ∙బరువు తగ్గడం 

కాళ్లూ చేతులకు సంబంధించిన రెండు మూడు జాయింట్స్‌లో వాపు;   రుమటాయిడ్‌ జబ్బుల్లోలా లూపస్‌లో జాయింట్స్‌ వాపు వచ్చి జాయింట్స్‌ ఒంగిపోతాయి. అయితే... రుమటిజంలోలా ఈ ఒంపు వల్ల శాశ్వత అంగవైకల్యం రాదు. ఇది కేవలం తాత్కాలికం. 

కొందరు డిప్రెషన్‌తో ఉద్వేగాలకు లోనవుతుంటారు. వీళ్ల సమస్యను మానసికమైన లేదా నరాలకు సంబంధించినదిగా పొరపాటు పడే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి వాళ్లలో ఏఎన్‌ఏ పరీక్ష  నిర్వహించి– లూపస్‌ వల్ల మెదడుపై ఏదైనా దుష్ప్రభావం పడిందేమోనని పరీక్షించాలి. 

కొందరిలో ఫిట్స్‌ 

కొందరిలో జుట్టు రాలడం 

మరికొందరిలో నోటిలో, ముక్కులో పుండ్లు (అల్సర్స్‌) కూడా రావచ్చు. ఈ అల్సర్స్‌ వల్ల నొప్పి ఉండదు. 
ఇక ఈ వ్యాధుల వల్ల కంటిపై పడే దుష్పరిణామమేమిటంటే... అరుదుగా కొందరిలో కళ్లలో రక్త΄ోటు పెరిగి  (హేమరేజిక్‌ రెటినైటిస్‌) అంధత్వానికి దారితీయవచ్చు. 

కొందరిలో కంటి చూపు క్రమంగా తగ్గుతూ ఉండవచ్చు. వీటన్నింటితో పాటు కళ్లకు సంబంధించి కన్ను పొడిబారడం (డ్రై ఐ); రెటీనాకూ, తెల్లగుడ్డులో భాగమైన స్క్లెరా పొరకు మధ్య ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ రావడం (యువైటిస్‌); స్క్లెరా పొరకు ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌;  కార్నియాకు ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ రావడం  (కెరటైటిస్‌) వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

పిల్లల్లోనూ... 
పిల్లల్లోనూ లూపస్‌ రావచ్చు. దీన్ని జువెనైల్‌ సిస్టమిక్‌ లూపస్‌ అని అంటారు. పిల్లల్లో జ్వరం వచ్చి రెండు మూడు కీళ్లలో వాపు రావడం ద్వారా ఇది కనిపిస్తుంది. ఎండను చూడలేక బాధపడుతుండే పిల్లల విషయంలో జువెనైల్‌ లూపస్‌ ఉందేమోనని అనుమానించి పరీక్షలు చేయించడం ముఖ్యం. పిల్లల్లో వచ్చినప్పుడు (నియోనేటల్‌ లూపస్‌)–పుట్టుకతోనే గుండె కవాటాలలో లోపం (కంజెనిటల్‌ హార్ట్‌ బ్లాక్‌) రావచ్చు. ఇలా పిల్లల్లో లూపస్‌ వస్తే అది కళ్లపై దుష్ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి స్కూళ్లకు వెళ్లే వయసు పిల్లల్లో ప్రతి ఆర్నెల్లకు ఓమారు వైద్యపరీక్షలు, కంటి పరీక్షలు (మాక్యులార్‌ టెస్ట్‌) చేయించడం మంచిది.

పాటించాల్సిన సూచనలు / తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు / చికిత్సలు : ప్రధానమైన సమస్యలైన సిస్టమిక్‌ లూపర్‌ అరిథమెటోసిస్‌ (ఎస్‌ఎల్‌ఈ), కీళ్లనొప్పులు, రుమటాయిడ్‌ ఆర్థరైటిస్‌ వంటి సమస్యలకు చికిత్స తీసుకోవడంతో పాటు కంటికి సంబంధించిన సమస్యలకూ తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి. ఇక పిల్లల్లో జువెనైల్‌ సిస్టమిక్‌ లూపస్‌ను గుర్తించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి స్కూల్‌ పిల్లలందరికీ కంటివైద్యుల ద్వారా ప్రతి ఆర్నెల్లకోమారు పరీక్షలు చేయించడం అవసరం.  
డాక్టర్‌ రవికుమార్‌ రెడ్డి, సీనియర్‌ కంటి వైద్య నిపుణులు 

