 లిక్కర్‌ షాపులు, ఇసుక క్వారీలు, ఖనిజ గనులు, ఖాళీ భూములు వాళ్లకు పవిత్ర ఆలయాలు | Sakshi Cartoon 29-01-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లిక్కర్‌ షాపులు, ఇసుక క్వారీలు, ఖనిజ గనులు, ఖాళీ భూములు వాళ్లకు పవిత్ర ఆలయాలు

Jan 29 2026 2:51 AM | Updated on Jan 29 2026 2:51 AM

Sakshi Cartoon 29-01-2026

లిక్కర్‌ షాపులు, ఇసుక క్వారీలు, ఖనిజ గనులు, ఖాళీ భూములు వాళ్లకు పవిత్ర ఆలయాలు

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు
photo 2

బ్లూ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 3

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 5

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

Video

View all
YS Jagan Slams Chandrababu Govt Over Conducting illegal Sankranti Fest Events 1
Video_icon

ఎన్నడూ లేనట్టుగా బహిరంగంగానే.. సంక్రాంతి సంబరాలుపై జగన్ రియాక్షన్
MLA Arava Sridhar Victim Reveals SHOCKING Evidence in Front of Media 2
Video_icon

ఆ ఒక్క మెసేజ్ నా జీవితాన్నే నాశనం చేసింది!
YS Jagan Comments on TDP Manifesto 3
Video_icon

YS Jagan: కూటమి మేనిఫెస్టో అట్టర్ ఫ్లాప్

Huge Road Accident In Medipalli 4
Video_icon

Medipalli : అతివేగానికి మరో ఇద్దరు యువకులు బలి
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Advocate SHOCKING Comments 5
Video_icon

నేనే అడ్వకేట్... ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూస్తా
Advertisement
 