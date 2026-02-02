 ఈ బడ్జెట్‌ వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం అని నా చిలకను ఎందుకు అడిగావయ్యా! | Sakshi Cartoon 02-02-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ బడ్జెట్‌ వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం అని నా చిలకను ఎందుకు అడిగావయ్యా!

Feb 2 2026 3:13 AM | Updated on Feb 2 2026 3:13 AM

Sakshi Cartoon 02-02-2026

ఈ బడ్జెట్‌ వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం అని నా చిలకను ఎందుకు అడిగావయ్యా!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జనవరి ఇలా గడిచింది.. రుక్మిణి వసంత్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

పూల చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ హొయలు (ఫొటోలు)
photo 3

తమన్నా కొత్త బిజినెస్ లాంచ్.. హీరోయిన్ల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

సిట్‌ విచారణకు కేసీఆర్‌.. వేల మంది పోలీసుల బందోబస్తు (ఫొటోలు)
photo 5

అంకెల్లో ఆర్థికం.. చీరల్లో సంప్రదాయం (ఫొటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy About TDP Goons Attack On Ambati House 1
Video_icon

హైకోర్టుకైనా వెళతాం.. అంబటిని బయటకు తీసుకొస్తాం..
Ambati Rambabu Daughter Emotional On His Father Illegal Arrest 2
Video_icon

ఇంటికి వచ్చి అలా అనడం తప్పు.. అంబటి కూతురు ఎమోషనల్
Sajjala Ramakrishna Reddy And YSRCP Leaders Visits Ambati Rambabu House 3
Video_icon

దాడి ఘటనను సజ్జలకు వివరసిస్తున్న అంబటి కుమార్తె
Perni Nani Fires On Chandrababu And Nara Lokesh Over TDP Attack 4
Video_icon

ఈ దాడి దేశం మొత్తం తెలిసేలా చేస్తా.. గెట్ రెడీ..

Big Shock To Chandrababu From ED In Skill Development Scam Case 5
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. క్లోజ్ చేయించుకున్న 'స్కిల్' కేసులో ED దూకుడు
Advertisement
 