ఈపీఎఫ్‌వో ఖాతాదారులకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. ఈపీఎఫ్‌ఓ అకౌంట్‌ను ఈజీగా ట్రాన్స్‌ఫర్‌ చేసుకునే సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

సాధారణంగా ఉద్యోగి ఒక సంస్థ నుంచి మరో సంస్థకు మారినప్పుడు ఎంప్లాయ్‌ ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ అకౌంట్‌ను మార్చుకోవాలి. ఈ పద్దతి ఉద్యోగులకు తలకు మించిన భారంగా ఉండేది. అకౌంట్‌ను ట్రాన్స్‌ఫర్‌ చేయించుకోవడంతో పాటు డబ్బుల్ని విత్‌ డ్రాల్‌ చేసుకోవడం మరింత కష్టతరంగా మారింది. ఇప్పుడు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తూ కేంద్రం ఎంప్లాయి ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (ఈపీఎఫ్‌ఓ) కొత్త మార్గదర్శకాల్నిఅందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే చాలు సులభంగా ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ను మార్చుకోవచ్చు.

Know how to transfer EPF online

जानिए कैसे करें ईपीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/x22NiLgMgc

— EPFO (@socialepfo) September 5, 2021