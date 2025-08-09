 ఉమాంగ్ యాప్‌లో యూఏఎన్‌.. ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్‌ | EPFO Rolls Out Aadhaar Face Verification For UAN To Improve Security | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉమాంగ్ యాప్‌లో యూఏఎన్‌.. ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్‌

Aug 9 2025 5:01 PM | Updated on Aug 9 2025 5:48 PM

EPFO Rolls Out Aadhaar Face Verification For UAN To Improve Security

ఉమాంగ్ యాప్‌లో (UMANG App) యూఏఎన్‌ (UAN) యాక్టివేషన్‌కు సంబంధించి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO ఈపీఎఫ్ఓ) కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్‌ ద్వారా యూఏఎన్ పొందడానికి, యాక్టివేట్ చేసుకునేందుకు ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ టెక్నాలజీ (ఎఫ్ఏటీ)ని తప్పనిసరి చేసింది. ఈ కొత్త ప్రక్రియ ఆగస్టు 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.

యూఏఎన్‌ అంటే యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్‌. ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులు అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకునేందుకు, వివరాలను అప్డేట్ చేసేందుకు, ఈపీఎఫ్ నిధులను ఉపసంహరించుకునేందుకు, ఎంప్లాయిమెంట్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (ఈఎల్ఐ) వంటి పథకాల కింద ప్రయోజనాలు పొందడానికి యూఏఎన్ అవసరం. యూఏఎన్ యాక్టివేట్ చేయకుండా సభ్యులు ఈ ఆన్‌లైన్ సేవలను పొందలేరు.

ఉమాంగ్ యాప్ గురించి..
యూనిఫైడ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ న్యూ ఏజ్ గవర్నెన్స్ (ఉమాంగ్) అనేది ఒక ప్రభుత్వ యాప్. ఇది ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అనేక ఈ-గవర్నెన్స్ సేవలను అందిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఐటీవై), నేషనల్ ఈ-గవర్నెన్స్ డివిజన్ (ఎన్ఈజీడీ) అభివృద్ధి చేసిన ఈ యాప్ ద్వారా పౌరులు కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వ సంస్థల సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు.

ఉమాంగ్ యాప్‌ ద్వారా ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులు ఇప్పుడు వారి యూఏఎన్‌ను జనరేట్ లేదా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్ రికార్డులను అప్డేట్ చేయవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయానికి వెళ్లకుండానే తమ స్మార్ట్‌ఫోన్ల నుండి నేరుగా వారి ఈ-యూఏఎన్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతర్జాతీయ కార్మికులు, నేపాల్, భూటాన్ పౌరులకు తప్ప మిగతా ఉద్యోగులందరికీ ఆగస్టు 1 నుంచి ఉమాంగ్ యాప్‌ ద్వారా యూఏఎన్‌ జనరేషన్‌ లేదా యాక్టివేషన్‌కు ఆధార్ ఆధారిత ఫేస్ అథెంటికేషన్‌ను ఈపీఎఫ్‌వో తప్పనిసరి చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చిన్నారులతో ప్రధాని మోదీ రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఆత్మీయ అనురాగ బంధానికి ఆనవాళ్లు: రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ ఫోటోలు
photo 3

తెలుగు సీరియల్ బ్యూటీస్ వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 4

Happy Rakhi 2025 : సినీతారల రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

వరలక్ష్మీ వ్రతంలో కన్నడ స్టార్స్‌.. దంపతులుగా పూజలు (ఫోటోలు)

Video

View all
ISF Chief reveals key details on Operation Sindoor 1
Video_icon

సిందూర్ సమయంలో పాక్ ఐదు యుద్ధ విమానాలు కూల్చేశాం: ఐఏఎఫ్ చీఫ్
YSRCP MP Gurumurthy SHOCKING COMMENTS on Chandrababu 2
Video_icon

తప్పుడు కథనాలతో ఎల్లో మీడియా ప్రజలను మభ్యపెడుతోంది: ఎంపీ గురుమూర్తి
Mallareddy Sensational Comments on his Political Career 3
Video_icon

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Rakhi Festival Celebrations In RK Roja House 4
Video_icon

RK రోజా ఇంట్లో రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్
YSRCP Satish Kumar Reddy Sensational Comments On Nara Lokesh And Btech Ravi 5
Video_icon

Satish Kumar Reddy: నాకు ఏం జరిగినా దానికి బాద్యులు లోకేష్, బీటెక్ రవి
Advertisement
 