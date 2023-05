Neuralink మనషి మెదడులో చిప్‌ ప్రయోగాలు: మేము సైతం అంటున్న ట్వీపుల్‌

మనిషి మెదడులో చిప్‌ను ప్రవేశపెట్టే కీలక ప్రాజెక్టులో ఎలాన్‌మస్క్‌కు చెందిన న్యూరాలింక్‌కు అమెరికా రెగ్యులేటరీ కీలక అనుమతి లభించింది. ఈ విషయాన్ని న్యూరాలింక్‌ స్వయంగా ట్విటర్‌ ద్వారా ప్రకటించింది. దీనిపై ట్విటర్‌లో అభినందనలువ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

తొలి హ్యూమన్ క్లినికల్ స్టడీకి ఎఫ్‌డీఏ మోదం లభించిందని తెలిపేందుకు సంతోషిస్తున్నామని న్యూరాలింక్ ట్వీట్ చేయడంతో ఇది వైరల్‌గా మారింది. చాట్‌జీపీటి కంటే మనుషులకు అవసర మైందంటూ ట్వీపుల్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ఒక కొడుకుకు తండ్రిగా చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అభినందనలు అని ఒకరు,

నా కొడుకు ఆరోగ్యంగా ఉండటం ముఖ్యం. ఈ ఏడాదిలో ఉన్న అత్యుత్తమ వార్త అంటూ మరో వినియోగదారుడు న్యూరాలింక్‌ను అభినందించారు. అయితే మానవ మెదడు లోపల చిప్‌లను అమరిక, ప్రయోగాలపై వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలున్నప్పటికీ ఈ ట్రయల్స్‌కు నన్ను ఎంచుకోండి అంటూ ఒక యూజర్‌ మస్క్‌కు విజ్ఞప్తి చేయడం విశేషం.

I would like to be the first few people to get it I know all the risks and would sign anything needed 🙏 in 1999 I had a dream of a man that said he used neuralink to be in my dream he also told me about Starship it took 24 years to wait for this they are connected somehow…

— Bradley P.R Gannon (@statehood101) May 25, 2023