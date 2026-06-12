 నిజమైన వారసత్వం అంటే డబ్బు కాదు! | Difference Between Inheriting Money and Inheriting Wealth Kiyosaki Explains | Sakshi
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వారసత్వం అంటే డబ్బు కాదు.. సంపదను సృష్టించే వ్యవస్థలు!

Jun 12 2026 4:17 AM | Updated on Jun 12 2026 4:32 AM

Difference Between Inheriting Money and Inheriting Wealth Kiyosaki Explains

సాధారణంగా మనం వారసత్వం అంటే డబ్బు, ఇల్లు లేదా భూమి అని భావిస్తాం. కానీ రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి మాత్రం.. నిజమైన వారసత్వం అనేది డబ్బు కాదు, సంపదను సృష్టించే వ్యవస్థలు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కియోసాకి ప్రకారం.. పేద కుటుంబాల పిల్లలకు సాధారణంగా జ్ఞాపకాలు, కుటుంబ వస్తువులు, ఆభరణాలు వంటి భావోద్వేగ విలువ కలిగిన వస్తువులు వారసత్వంగా వస్తాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబాల పిల్లలకు మాత్రం ఇళ్లు, విద్యా రుణాలు, పన్ను బాధ్యతలు వంటి ఆర్థిక బాధ్యతలు ఎక్కువగా మిగులుతాయి. ధనిక కుటుంబాల పిల్లలకు మాత్రం.. ట్రస్టులు, కంపెనీలు, వ్యాపారాలు, పెట్టుబడి వ్యవస్థలు వంటి సంపదను నిరంతరం ఉత్పత్తి చేసే నిర్మాణాలు వారసత్వంగా లభిస్తాయి.

మధ్యతరగతి ప్రజలు వారసత్వం అంటే డబ్బు అని నమ్ముతారు. కానీ ధనికులు డబ్బు తాత్కాలికమని తెలుసుకుంటారు. చేతిలో ఉన్న డబ్బు క్రమంగా ఖర్చైపోతుంది. అయితే.. మంచి వ్యవస్థలు నిరంతరం ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే వారు కేవలం డబ్బును కాకుండా, ఆ డబ్బును పెంచే నిర్మాణాలను తదుపరి తరాలకు అందిస్తారు.

ట్రస్టులు,  కంపెనీలు కేవలం చట్టపరమైన పత్రాలు మాత్రమే కావు. అవి కుటుంబ సంపదను రక్షించే సాధనాలు. ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా ఆస్తులను కాపాడి, నిర్వహించి, తదుపరి తరాలకు అందించే విధంగా అవి పనిచేస్తాయి. ఈ కారణంగా ధనిక కుటుంబాల సంపద తరతరాలుగా కొనసాగుతుంది.

విద్యా వ్యవస్థ.. పిల్లలకు ఉద్యోగం చేసి డబ్బు సంపాదించడం నేర్పుతుంది. కానీ సంపన్న కుటుంబాలు తమ పిల్లలకు ఆస్తులను సంపాదించడం, పెట్టుబడులను ఎలా నిర్వహించాలి, వ్యాపారాలను ఎలా కొనసాగించాలి అనే విషయాలను నేర్పిస్తాయి. అందువల్ల ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినప్పుడు ధనిక కుటుంబాల పిల్లలు ఎక్కువగా భయపడరు. ఎందుకంటే వారి ఆదాయం కేవలం జీతంపై ఆధారపడదు. వారసత్వంగా వచ్చిన వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులు, ఇతర వ్యవస్థలు వారికి నిరంతర నగదు ప్రవాహాన్ని అందిస్తాయి.

మరోవైపు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల పిల్లలు తరచుగా బాధ్యతలను మాత్రమే వారసత్వంగా పొందుతారు. బయటకు విలువైన ఆస్తుల్లా కనిపించే కొన్ని వస్తువులు, వాస్తవానికి అప్పులు, నిర్వహణ ఖర్చులతో కూడి ఉండవచ్చు. అందువల్ల వారికి సంపద కంటే బాధ్యతలు ఎక్కువగా మిగులుతాయి.

ఇక్కడ.. జీవితాంతం ఉద్యోగం చేసి, చివరికి అప్పులు లేదా ఆర్థిక బాధ్యతలు మాత్రమే మిగిల్చిన తల్లిదండ్రులు విఫలమయ్యారని కాదు. వారు పెరిగిన ఆర్థిక ఆలోచనా విధానం అలాంటిదని కియోసాకి సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగం మన జీవితం వరకు మాత్రమే కొనసాగుతుంది. కానీ నిర్మించిన వ్యవస్థలు మన తర్వాత కూడా పనిచేస్తూ సంపదను సృష్టిస్తాయని చెబుతున్నారు.

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