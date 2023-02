రంగులు మార్చే ఫోన్‌: వివో వై100 లాంచ్‌, ధర ఎంతంటే?

న్యూఢిల్లీ: వివో సంస్థ వై100 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఫోన్‌ వెనుక భాగం రంగులు మారడం ఇందులో ప్రత్యేకత. ఇందుకోసం ఫ్లోరైట్‌ ఏజీ గ్లాస్‌ ప్యానెల్‌ ఏర్పాటు చేశారు. 64 మెగాపిక్సల్‌ ఓఐఎస్‌ యాంటీ షేక్‌ కెమెరా ఏర్పాటు చేశారు. చూడ్డానికి ప్రీమియంగా, తక్కువ బరువుతో ఉంటుందని వివో తెలిపింది. పసిఫిక్ బ్లూ , ట్విలైట్ గోల్డ్ - మరియు మెటల్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో ఇది లభ్యం.181 గ్రాముల బరువుతో ఉంటుంది.

వివో వై100 ఫీచర్లు

6.38 అంగుళాల అమోలెడ్‌ డిస్‌ప్లే

90 హెర్జ్‌ రీఫ్రెష్‌ రేటు, 7.73 ఎంఎం స్లీక్‌ బాడీ

Android 13, FunTouch OS 13

4,500 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీని 44వాట్‌ ఫ్లాష్‌ చార్జర్‌

8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ ధర రూ.24,999.

లభ్యత, ఆఫర్‌

అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, వివో ఇండియా ఈ-స్టోర్లతోపాటు, రిటైల్‌ అవుట్‌లెట్లలో లభిస్తుంది. కోటక్‌ మహీంద్రా, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఎస్‌బీఐ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే రూ.1,500 వరకు క్యాష్‌ బ్యాక్‌ ఆఫర్‌ను కంపెనీ ప్రకటించింది.

When change is the only constant, why stick to one color? Stay tuned for the Color Changing Glass Finish of vivo Y100. Stay tuned!

To know more, visit https://t.co/5bNAoMyRiK#vivoY100 #ItsMyStyle #ColorMyStyle#ComingSoon #5G pic.twitter.com/wmuhn2Wj5B