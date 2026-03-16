ప్రముఖ కవి నందిని సిధారెడ్డికి వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు

Mar 16 2026 5:52 PM | Updated on Mar 16 2026 6:21 PM

YSRCP Chief YS Jagan Extends Wishes to Poet Nandini Sidda Reddy

తాడేపల్లి : ప్రతిష్టాత్మక కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును సొంతం చేసుకున్న ప్రముఖ కవి, రచయిత నందిని సిధారెడ్డికి వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేశారు వైఎస్‌ జగన్‌.  నందిని సిధారెడ్డికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రావటాన్ని ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు. 

‘సాహిత్య రంగంలో జాతీయ స్థాయి అత్యున్నతమైన  పురస్కారం లభించడం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణం. నందిని సిధారెడ్డి ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు. తన అమూల్యమైన రచనలతో తెలుగు సాహితీ రంగానికి విశిష్ఠ సేవలు అందించారు. నందిని సిధారెడ్డిగారికి కేంద్ర సాహిత్య అవార్డు రావడం, వారి సాహిత్య ప్రస్థానానికి దక్కిన గొప్ప గౌరవం’ అని ప్రశంసించారు. 

నందిని సిధారెడ్డికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఘనంగా నమన్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. మెరిసిన భారత క్రికెటర్లు (ఫోటోలు)
photo 3

OSCARS 2026 : ఆస్కార్‌ విజేతల జాబితా (ఫోటోలు)
photo 4

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)

Video

View all
Heavy Rains in Telangana over the Next 4 Days 1
Video_icon

రానున్న 4 రోజులు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
Harish Rao Slams Revanth Reddy Over Godavari River Water Dispute 2
Video_icon

రేవంత్ చేతకాని తనం వల్ల తెలంగాణకు అన్యాయం
Time to Buy Gold Again..! Prices Fall for the Fifth Consecutive Day 3
Video_icon

మళ్లీ బంగారం కొనే టైమొచ్చింది..! ఐదో రోజు పతనమైన గోల్డ్ రేట్
YS Avinash Reddy Release Sensational Audio 4
Video_icon

సునీత సంచలన ఆడియో బయటపెట్టిన వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YS Avinash Reddy SENSATIONAL Comments On YS Vivekananda Reddy Incident 5
Video_icon

రాజశేఖర్ ను వివేకా హత్యకు ముందు రోజున ఎందుకు కాణిపాకం పంపించారు
