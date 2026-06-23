నేడు పులివెందులకు వైఎస్‌ జగన్‌

23, 24 తేదీల్లో పులివెందుల క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్
24న గట్టు లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయ ప్రారంబోత్సవం
సాక్షి,అమరావతి: మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఈ నెల 23 నుంచి 25 వరకు పులివెందులలో పర్యటించనున్నారు. మంగళవారం వైఎస్ జగన్ పులివెందుల చేరుకుని భాకరాపురం క్యాంపు కార్యాలయంలో పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు, ప్రజలతో సమావేశం అవుతారు.
అనంతరం ప్రజాదర్బార్ నిర్వహిస్తారు. రాత్రి పులివెందులలోని నివాసంలో బస చేస్తారు. 24న ఉదయం 9 గంటలకు పులివెందుల నుంచి బయలుదేరి వేముల మండలం భూమయ్యగారిపల్లెకు చేరుకుంటారు. ఆ గ్రామంలో నూతనంగా నిరి్మంచిన గట్టు లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంబోత్సవంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం పులివెందులలోని క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకుని ప్రజాదర్బార్ నిర్వహిస్తారు. రాత్రికి పులివెందులలోనే బస చేస్తారు.