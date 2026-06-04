 ఎస్పీ బాలు జయంతి.. వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు | YS Jagan Pays Tribute To SP Balasubrahmanyam | Sakshi
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ఎస్పీ బాలు జయంతి.. వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు

Jun 4 2026 11:15 AM | Updated on Jun 4 2026 11:27 AM

YS Jagan Pays Tribute To SP Balasubrahmanyam

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం జయంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘సంగీతానికి భాష, ప్రాంతీయ సరిహద్దులు లేవని తన అమృత గాత్రంతో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన గాన గంధర్వుడు, పద్మవిభూషణ్ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. వేలాది పాటలు ఆలపించినా, ప్రతి పాటలో కొత్త భావాన్ని, కొత్త అనుభూతిని పంచిన  మహా గాయకుడు ఆయన. తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించుకున్న ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి జయంతి సందర్భంగా నివాళులు’ అని పోస్టు చేశారు.

 

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