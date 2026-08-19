 భర్త బంధువుతో భార్య వివాహేతర సంబంధం.! | Wife Second Marriage Incident In Palnadu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భర్త బంధువుతో భార్య వివాహేతర సంబంధం.!

Aug 19 2026 11:54 AM | Updated on Aug 19 2026 11:54 AM

Wife Second Marriage Incident In Palnadu

పల్నాడు: విడాకులు తీసుకోకుండానే తన భార్య రెండో పెళ్లి చేసుకుందని మైదుకూరు పట్టణంలోని రాజీవ్‌ గాంధీ నగర్‌కు చెందిన కాకిమాను వెంకట నరేష్‌ మంగళవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వివరాలు.. రాజీవ్‌ గాంధీ నగర్‌కు చెందిన రెడ్డప్ప కుమారుడు వెంకట నరేష్‌కు పల్నాడు జిల్లా చిన్నకొండాయపల్లెకు చెందిన తురుమెల్ల దుర్గారావు కుమార్తె ప్రవల్లికతో 2022 ఆగస్టు 13న పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది. 

కొన్నాళ్లకు నరేష్‌ భార్య రాజీవ్‌ గాంధీ నగర్‌కే చెందిన నరేష్‌ బంధువు అయిన తిరువాయిపాటి సందీప్‌తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఆ విషయమై మామ రెడ్డప్ప, భర్త నరేష్‌.. ప్రవల్లికను మందలించారు. అది మనసులో పెట్టుకొని నరేష్‌తో, అత్తమామలతో ఆమె చీటికిమాటికి గొడవపడేది. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో ప్రవల్లిక కాపురం చేయకుండా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. 

తన భార్య తన బంధువైన సందీప్‌ను వివాహం చేసుకున్నట్లు తెలియడంతో నరేష్‌ మంగళవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మనస్పర్థలతో తాము దూరంగా ఉంటున్నామని, విడాకులు తీసుకోలేదని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో నరేష్‌ పేర్కొన్నారు. చట్టపరంగా విడాకులు తీసుకోకుండా, తన అనుమతి లేకుండా తన భార్య రెండో వివాహం చేసుకుందని తెలిపారు. తన భార్యపై, ఆమెను వివాహం చేసుకున్న సందీప్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.   

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాంప్రదాయ దుస్తులులో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ అదా శర్మ..(ఫోటోలు)
photo 2

భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
photo 3

కేబీఆర్‌ ట్రాఫిక్‌ ‘ట్రాప్‌’.. ఎటు వెళ్లాలో తెలియక జనం పరేషాన్‌!(చిత్రాలు)
photo 4

చీరకట్టులో మంత్రముగ్ధం చేస్తున్న శ్రీలీల అందం ...(ఫొటోలు)
photo 5

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)

Video

View all
Konda Sushmitha Sensational Post On Upcoming Parakala MLA 1
Video_icon

అప్ కమింగ్ పరకాల ఎమ్మెల్యే.. కొండా సుస్మిత సంచలన పోస్ట్
National Sports Awards 2025 Announced 2
Video_icon

తెలుగోళ్లకు అవార్డుల పంట.. జాతీయ క్రీడా అవార్డులను ప్రకటించిన కేంద్రం
HDFC Mid-Cap Funds Incredible Returns 3
Video_icon

10 లక్షల పెట్టుబడి..1.25 కోట్లు లాభం.. HDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ అద్భుతం
Nidhhi Agerwal Varah Films New Movie Opening Pooja Ceremony 4
Video_icon

నిధికి కేక్ పెట్టిన పర్సన్ ఎవరో తెలుసా..?
Lunar Eclipse On Rakhi Festival Day 5
Video_icon

రాఖీ రోజే చంద్రగ్రహణం.. రాఖీ కట్టుకోవచ్చా?
Advertisement
 