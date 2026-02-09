నేడు మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌

సాక్షి, అమరావతి: ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ కార్యవర్గంలో 13 మంది సభ్యుల ఎన్నికకు సోమవారం ఆన్లైన్ ఓటింగ్ చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల నిర్వహణ అధి కారి చక్రధర్బాబు ఆదివారం తెలిపారు. 56,374 మంది వైద్యులు ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొంటుండగా ఎన్నికల బరిలో 84 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నట్లు చెప్పారు.
సోమవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య రిజిస్టర్డ్ వైద్యులు https:// apmc.ap.gov.in/ index. html వెబ్సైట్లో ఓట్ వేయాలని తెలిపారు. ఇతర వివరాల కోసం 9000780707, 9154032856 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు. మంగళవారం ఓట్ల లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తామన్నారు.