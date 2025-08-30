 వర్షాల ఎఫెక్ట్‌.. కోనసీమ-పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు రాకపోకలు బంద్‌ | AP Heavy Rain Forecast Live Updates | Sakshi
వర్షాల ఎఫెక్ట్‌.. కోనసీమ-పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు రాకపోకలు బంద్‌

Aug 30 2025 7:40 AM | Updated on Aug 30 2025 7:43 AM

AP Heavy Rain Forecast Live Updates

ఏపీలో వర్షాలు అప్‌డేట్స్‌.. 

కోనసీమ జిల్లాను ముంచెత్తిన వరద..

  • కోనసీమ-పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
  • ఇప్పటికే రెండు సార్లు నీటి మునిగిన కాజ్‌వేలు
  • కోనసీమ జిల్లాను ముంచెత్తిన వరద.
  • పొంగిపొర్లుతున్న వైనతేయ, వశిష్ట, గౌతమి, వృద్ద గౌతమి నదులు.
  • అప్పనపల్లి కాజ్‌వేపైకి చేరిన వరద నీరు.
  • పి.గన్నవరం మండలం కనకాయలంక కాజ్‌వేపైకి వరద నీరు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా..

  • తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పెరుగుతున్న గోదావరి, శబరి నదుల ఉధృతి.
  • భయాందోళనలో విలీన మండలాల వాసులు...
  • కూనవరం మండలం, పోలిపాక వద్ద భద్రాచలం-కూనవరం ప్రధాన రహదారిపై చేరిన వరదనీరు..
  • ఆంధ్రా-తెలంగాణా రాష్ట్రాల మధ్య పలు గ్రామాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం...
  • కూనవరంలో శబరి-గోదావరి సంగమం వద్ద 41 అడుగులకు చేరుకున్న వరద ఉధృతి
  • కొండ్రాజుపేట కాజ్ వేపై కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం..
  • పలు గిరిజన గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు..
  • లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రహదారులను ఆనుకొని ప్రవహిస్తున్న వరదనీరు..
  • చింతూరు వద్ద 30.5 అడుగులు ఉన్న వరద నీటిమట్టం
  • ముకునూరు వద్ద వీఆర్‌పురం-చింతూరు ప్రధాన రహదారిపై ప్రవహిస్తున్న సోకిలేరు వాగు..
  • రెండు మండలాల్లో సుమారు 45 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు..
  • నాలుగు మండలాల్లో సుమారు 80 పైగా గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్

ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక..

  • పెరుగుతున్న గోదావరి వరద ఉధృతి
  • భద్రాచలం వద్ద ప్రస్తుతం 46.8 అడుగుల నీటిమట్టం
  • కూనవరం వద్ద నీటిమట్టం 18.10 మీటర్లు
  • పోలవరం వద్ద 11.71 మీటర్లు
  • ధవళేశ్వరం వద్ద ఇన్&ఔట్ ఫ్లో 7.99లక్షల క్యూసెక్కులు
  • ఇవాళ మొదటి హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం
  • సహాయక చర్యలకు ఆరు SDRF బృందాలు
  • నిలకడగా కృష్ణానది వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద  ఇన్ ఫ్లో ,ఔట్ ఫ్లో 2.98 లక్షల క్యూసెక్కలు
  • వినాయక నిమజ్జనాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించాలి
  • లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
  • కృష్ణా, గోదావరి నది పరీవాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
  • వాగులు, కాలువలు దాటే ప్రయత్నం చేయరాదు
  • -ప్రఖర్ జైన్, ఎండీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.
     

