 ఎన్‌కౌంటర్‌ నుంచి తప్పించుకున్నా.. పోలీసులకు చిక్కాడు | Another key Maoist leader arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్‌కౌంటర్‌ నుంచి తప్పించుకున్నా.. పోలీసులకు చిక్కాడు

Nov 20 2025 4:23 AM | Updated on Nov 20 2025 4:23 AM

Another key Maoist leader arrested

మరో మావోయిస్టు కీలక నేత అరెస్టు  

12ఏళ్ల వయసులోనే దళంలోకి సరోజ్‌ మడవి 

కొంత కాలంగా కోనసీమలోనే మకాం 

ఆక్వా చెరువు వద్ద గుమాస్తాగా జీవనం  

అంతకు ముందే హిడ్మా వద్దకు వెళ్లిన సరోజ్‌ మడవి..  

ఎన్‌కౌంటర్‌ నుంచి తప్పించుకుని తిరిగి వస్తుండగా అరెస్టు  

రావులపాలెం: మరో మావోయిస్టు కీలకనేత డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెంలో పోలీసులకు చిక్కారు. ఆ వివరాలను రావులపాలెం సీఐ శేఖర్‌బాబు బుధవారం విలేకరులకు తెలిపారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన సరోజ్‌ మడవి (అలియాస్‌) మడ్వీ హంధాను రావులపాలెం గౌతమి గోదావరి డంపింగ్‌ యార్డ్‌ వద్ద మంగళవారం సాయంత్రం పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. 

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బుంద్లేలంక కిష్ట్రారం పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో సుక్మా జిల్లాకు చెందిన సరోజ్‌ మడవి ఐదో తరగతి వరకు చదివారు. 12 ఏళ్ల వయసులో మావోయిస్టు భావజాలానికి ఆకర్షితుడై దళంలో చేరారు. ప్రస్తుతం అల్లూరి సీతారామరాజు మన్యం జిల్లా ఎటపాక మావోయిస్టుల సౌత్‌ డివిజన్‌ కమాండర్‌ ఇన్‌చార్జిగా ఉన్న ముచాకీ ఎర్రా అలియాస్‌ ఎర్ర దాదా వద్ద కమ్యూనికేషన్‌ కమాండర్‌గా ఉన్నారు. 

2021 నుంచి వివిధ దాడుల్లో సీఆర్‌పీఎఫ్‌ జవాన్లను అంతమొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌ నుంచి తప్పించుకుని కోనసీమకు రాగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అతని వద్ద నుంచి ఒక గన్,  పది తూటాలు స్వాదీనం చేసుకున్నట్టు సీఐ తెలిపారు. నిందితుడిని రిమాండ్‌ నిమిత్తం కొత్తపేట కోర్టులో హాజరుపరచారు. కాగా మారేడుమిల్లి ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతిచెందిన మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మాకు సరోజ్‌ మడవి సన్నిహితుడు.  

హిడ్మాకు అనుంగు అనుచరుడు 
కోనసీమను తలదాచుకోవడానికి సురక్షిత ప్రాంతంగా మావోయిస్టులు ఎంచుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. సరోజ్‌ మడవి కొంత కాలం క్రితం సఖినేటిపల్లి వచ్చి అక్కడ ఆక్వా చెరువు వద్ద గుమస్తాగా చేరి జీవనం సాగిస్తున్నట్టు సమాచారం. 

కోనసీమలో ఎవ్వరికీ అనుమానం రాకుండా అతను మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మాతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతున్నట్టు, పోలీసులు అతని సెల్‌ సిగ్నల్‌ ట్రాక్‌ చేయడం ద్వారా కనిపెట్టారు. హిడ్మాకు అనుంగు అనుచరుడు.  ఎన్‌కౌంటర్‌కు ముందే హిడ్మా వద్దకు వెళ్లిన సరోజ్‌.. ఎన్‌కౌంటర్‌లో హిడ్మా హతమవడంతో అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని తిరిగి కోనసీమలో తలదాచుకోవడానికి వస్తుండగా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖ : కన్నుల పండుగగా అనంత పద్మనాభుని దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

నాగ‌దుర్గ‌ హీరోయిన్‌గా తొలి చిత్రం..‘కలివి వనం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి బాబా శతజయంతి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుసు కదా మూవీ సెట్‌లో సరదా సరదాగా కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫోటోలు)

Video

View all
3 Satellite Tagged Eagles Completed A 5000 KMs Migration 1
Video_icon

ఆగకుండా 5000 KMs.. ఐదు రోజుల్లో పరిగెత్తిన గద్దలు
Chandrababu Plan To Escape From Corruption Cases 2
Video_icon

నేడు CBI కోర్టుకు YS జగన్.. కేసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు బాబు తప్పుడు ప్రచారం
Telugu New Piracy Website In Online 3
Video_icon

ఒకటి పోతే మరొకటి.. ఆన్ లైన్ లో మరో ఐబొమ్మ
ABN And TV5 Fake News On Parakamani Satish Kumar Case 4
Video_icon

తప్పుడు వార్తలకు చెంపదెబ్బ.. ఎల్లో ఉగ్రవాదుల తాట తీసిన ఈశ్వర్
Chandrababu Neglects Over MBBS Seats In Paderu Medical College 5
Video_icon

50 సీట్లు చాలు.. అంతకు మించి వద్దు
Advertisement
 