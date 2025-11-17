 తగ్గిన ధరలు: పసిడి ఊరట.. వెండి పతనం | Gold and Silver Prices Drop Again in India: Today’s Updated Rates in Major Cities | Sakshi
తగ్గిన ధరలు: పసిడి ఊరట.. వెండి పతనం

Nov 17 2025 10:28 AM | Updated on Nov 17 2025 12:09 PM

Gold and Silver rates on 17th November 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరల వరుస తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. పసిడి ధరలు నాలుగో రోజు కూడా స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదివారంతో పోలిస్తే సోమవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) కాస్త తగ్గాయి. మరోవైపు వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

