 డీఎస్సీ స్కాంకు బాధ్యత వహిస్తారా? లేదా?... చంద్రబాబుకు వైఎస్ జగన్ సూటి ప్రశ్నలు | Will You Take Responsibility for the DSC Scam or Not? YS Jagan’s Direct Questions to Chandrababu | Sakshi
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డీఎస్సీ స్కాంకు బాధ్యత వహిస్తారా? లేదా?... చంద్రబాబుకు వైఎస్ జగన్ సూటి ప్రశ్నలు

Sep 15 2026 8:38 AM | Updated on Sep 15 2026 8:37 AM

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