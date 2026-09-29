 టీడీపీ ప్రాభవం కోల్పోవడం వల్లే పార్టీ మారా. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వ్యాఖ్య | I Joined Another Party Because TDP Lost Its Influence: Telangana CM Revanth Reddy | Sakshi
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టీడీపీ ప్రాభవం కోల్పోవడం వల్లే పార్టీ మారా. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వ్యాఖ్య

Sep 29 2026 7:37 AM | Updated on Sep 29 2026 7:38 AM

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