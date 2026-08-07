 ఇకనుంచి యూపీఐ చెల్లింపులపై చార్జీలు... సవరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం | Charges On UPI Payments From Now On Lok Sabha Approves Amendment Bill | Sakshi
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Audio: ఇకనుంచి యూపీఐ చెల్లింపులపై చార్జీలు... సవరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం

Aug 7 2026 7:51 AM | Updated on Aug 7 2026 7:51 AM

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